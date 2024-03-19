Нові реалії республіканців: чому змінилася позиція сенатора Ліндсі Грема

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем 18 березня прибув до Києва. Він став своєрідним "проповідником" ідей Трампа щодо надання допомоги України, а також цим приїздом намагався підняти свою політичну планку.

Таку думку озвучив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що у Республіканській партії зараз "диктатура Трампа". Під її тиском навіть найбільш авторитетні політики, зокрема і Грем.

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Нові реалії республіканців

Авторитетні сенатори змушені підпорядковуватись Трампу. У листопаді 2024 року у Палаті представників Конгресу США будуть переобирати нижню палату – і саме від Трампа залежатиме висування кандидатів від Республіканської партії.

"Зараз у Республіканській партії диктатура Трампа. Навіть сенатори з величезним політичним авторитетом, як Ліндсі Грем, через майбутні перевибори змушені зважати на його думку. Якщо Трамп скаже, що має бути інша людина значить так і буде. Це нові політичні реалії в Республіканській партії", – прокоментував Фесенко.

Підняття авторитету

Як зазначив політолог, для багатьох американських політиків українське питання є ресурсом зміцнення власної політичної ваги. Ліндсі Грем прибув до Києва, як "проповідник" ідей Трампа та для підняття власного авторитету.

"Ліндсі Грем вже бував в Україні, він розуміється у наших справах. Він хоче бути одним із політичних провідників республіканців в Україні. Він демонструє таким візитом те, що через нього можна розв’язувати проблеми", – зазначив політолог.

Допомога в борг

Трамп дотримується думки про надання Україні допомоги у борг, спираючись на поняття ленд-лізу.

Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за свою історію – вперше підписаний 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге – під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 9 травня 2022 року.

"Трамп не заперечує можливість продовження підтримки України, але він займає позицію надання її у борг, а не безоплатно, як це було раніше. Цей варіант, звісно, є для нас не найкращий, але це продовження військової допомоги Україні. Якби закон про ленд-ліз минулого року продовжили, то ми б продовжували отримувати зброю та артилерію", – наголошує Фесенко.

Приїзд Грема в Київ: заяви політика

Під час спілкування з журналістами Грем заявив, що Путін – лідер терористичної держави та заявив про його "легітимність". Також він зазначив, що проситиме адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

На думку Грема, 2024 рік стане переломним для України. Він підтримує вступ держави у НАТО та членство в ЄС. Також наголосив, що Конгрес планує передати Україні сучаснішу зброю та думає над передачею російських активів.

Також республіканець переконаний, що для подолання російської агресії Україні потрібно збільшити чисельність війська та посилити мобілізаційні процеси.

3 жовтня 2023 року закон про ленд-ліз втратив чинність.Україна просила продовжити програму військової допомоги, але США її не ухвалив.