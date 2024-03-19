Новые реалии республиканцев: почему изменилась позиция сенатора Линдси Грэма

Сенатор-республиканец Линдси Грэм 18 марта прибыл в Киев. Он стал своеобразным "проповедником" идей Трампа по оказанию помощи Украине, а также этим приездом пытался поднять свою политическую планку.

Такое мнение озвучил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, заметив, что в Республиканской партии сейчас "диктатура Трампа". Под ее давлением даже наиболее авторитетные политики, в том числе и Грэм.

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Новые реалии республиканцев

Авторитетные сенаторы вынуждены подчиняться Трампу. В ноябре 2024 года в Палате представителей Конгресса США будут переизбирать нижнюю палату – и именно от Трампа будет зависеть выдвижение кандидатов от Республиканской партии.

"Сейчас в Республиканской партии диктатура Трампа. Даже сенаторы с огромным политическим авторитетом, как Линдси Грэм, из-за предстоящих перевыборов вынуждены считаться с его мнением. Если Трамп скажет, что должен быть другой человек значит так и будет. Это новые политические реалии в Республиканской партии", – прокомментировал Фесенко.

Поднятие авторитета

Как отметил политолог, для многих американских политиков украинский вопрос является ресурсом укрепления собственного политического веса. Линдси Грэм прибыл в Киев, как "проповедник" идей Трампа и для поднятия собственного авторитета.

"Линдси Грэм уже бывал в Украине, он разбирается в наших делах. Он хочет быть одним из политических проводников республиканцев в Украине. Он демонстрирует таким визитом то, что через него можно решать проблемы", – отметил политолог.

Помощь в долг

Трамп придерживается мнения о предоставлении Украине помощи в долг, опираясь на понятие ленд-лиза.

Закон о ленд-лизе был принят дважды за свою историю – впервые подписан 11 марта 1941 года во время Второй мировой войны, а во второй раз – во время полномасштабного вторжения России в Украину 9 мая 2022 года.

"Трамп не отрицает возможность продолжения поддержки Украины, но он занимает позицию предоставления ее в долг, а не безвозмездно, как это было раньше. Этот вариант, конечно, для нас не лучший, но это продолжение военной помощи Украине. Если бы закон о ленд-лизе в прошлом году продолжили, то мы бы продолжали получать оружие и артиллерию", – отмечает Фесенко.

Приезд Грэма в Киев: заявления политика

Во время общения с журналистами Грэм заявил, что Путин – лидер террористического государства и заявил о его "легитимности". Также он отметил, что будет просить администрацию президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

По мнению Грэма, 2024 год станет переломным для Украины. Он поддерживает вступление государства в НАТО и членство в ЕС. Также отметил, что Конгресс планирует передать Украине современное оружие и думает над передачей российских активов.

Также республиканец убежден, что для преодоления российской агрессии Украине нужно увеличить численность войска и усилить мобилизационные процессы.

3 октября 2023 года закон о ленд-лизе утратил силу.Украина просила продлить программу военной помощи, но США ее не принял.