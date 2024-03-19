Таку думку озвучив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що у Республіканській партії зараз "диктатура Трампа". Під її тиском навіть найбільш авторитетні політики, зокрема і Грем.
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Нові реалії республіканців
Авторитетні сенатори змушені підпорядковуватись Трампу. У листопаді 2024 року у Палаті представників Конгресу США будуть переобирати нижню палату – і саме від Трампа залежатиме висування кандидатів від Республіканської партії.
"Зараз у Республіканській партії диктатура Трампа. Навіть сенатори з величезним політичним авторитетом, як Ліндсі Грем, через майбутні перевибори змушені зважати на його думку. Якщо Трамп скаже, що має бути інша людина значить так і буде. Це нові політичні реалії в Республіканській партії", – прокоментував Фесенко.
Підняття авторитету
Як зазначив політолог, для багатьох американських політиків українське питання є ресурсом зміцнення власної політичної ваги. Ліндсі Грем прибув до Києва, як "проповідник" ідей Трампа та для підняття власного авторитету.
"Ліндсі Грем вже бував в Україні, він розуміється у наших справах. Він хоче бути одним із політичних провідників республіканців в Україні. Він демонструє таким візитом те, що через нього можна розв’язувати проблеми", – зазначив політолог.
Допомога в борг
Трамп дотримується думки про надання Україні допомоги у борг, спираючись на поняття ленд-лізу.
"Трамп не заперечує можливість продовження підтримки України, але він займає позицію надання її у борг, а не безоплатно, як це було раніше. Цей варіант, звісно, є для нас не найкращий, але це продовження військової допомоги Україні. Якби закон про ленд-ліз минулого року продовжили, то ми б продовжували отримувати зброю та артилерію", – наголошує Фесенко.
Приїзд Грема в Київ: заяви політика
- Під час спілкування з журналістами Грем заявив, що Путін – лідер терористичної держави та заявив про його "легітимність". Також він зазначив, що проситиме адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.
- На думку Грема, 2024 рік стане переломним для України. Він підтримує вступ держави у НАТО та членство в ЄС. Також наголосив, що Конгрес планує передати Україні сучаснішу зброю та думає над передачею російських активів.
- Також республіканець переконаний, що для подолання російської агресії Україні потрібно збільшити чисельність війська та посилити мобілізаційні процеси.