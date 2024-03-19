Таку думку озвучив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що у Республіканській партії зараз "диктатура Трампа". Під її тиском навіть найбільш авторитетні політики, зокрема і Грем.

Дивіться також Україна отримає ATACMS і зможе зруйнувати Кримський міст, – сенатор Ліндсі Грем

Нові реалії республіканців

Авторитетні сенатори змушені підпорядковуватись Трампу. У листопаді 2024 року у Палаті представників Конгресу США будуть переобирати нижню палату – і саме від Трампа залежатиме висування кандидатів від Республіканської партії.

"Зараз у Республіканській партії диктатура Трампа. Навіть сенатори з величезним політичним авторитетом, як Ліндсі Грем, через майбутні перевибори змушені зважати на його думку. Якщо Трамп скаже, що має бути інша людина значить так і буде. Це нові політичні реалії в Республіканській партії", – прокоментував Фесенко.

Підняття авторитету

Як зазначив політолог, для багатьох американських політиків українське питання є ресурсом зміцнення власної політичної ваги. Ліндсі Грем прибув до Києва, як "проповідник" ідей Трампа та для підняття власного авторитету.

"Ліндсі Грем вже бував в Україні, він розуміється у наших справах. Він хоче бути одним із політичних провідників республіканців в Україні. Він демонструє таким візитом те, що через нього можна розв’язувати проблеми", – зазначив політолог.

Допомога в борг

Трамп дотримується думки про надання Україні допомоги у борг, спираючись на поняття ленд-лізу.

Цікаво! Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за свою історію – вперше підписаний 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге – під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 9 травня 2022 року.

"Трамп не заперечує можливість продовження підтримки України, але він займає позицію надання її у борг, а не безоплатно, як це було раніше. Цей варіант, звісно, є для нас не найкращий, але це продовження військової допомоги Україні. Якби закон про ленд-ліз минулого року продовжили, то ми б продовжували отримувати зброю та артилерію", – наголошує Фесенко.

Важливо! 3 жовтня 2023 року закон про ленд-ліз втратив чинність. Україна просила продовжити програму військової допомоги, але США її не ухвалив.

Приїзд Грема в Київ: заяви політика