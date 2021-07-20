Головні новини 20 липня: вибух на заводі у Рівному, пікантна книга Мендель та політ Безоса

У Рівному на заводі сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Книга колишньої речниці Зеленського Юлії Мендель продовжує збирати навколо себе критику. Суд оголосив вирок організаторам і виконавцям вбивства Віталія Олешка у Бердянську. Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос на кораблі New Shepard. Такими були головні новини України та світу за 20 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо На підприємстві "Рівнеазот" стався вибух: фото, відео

Вибух у Рівному

Джерело: 24 канал

На рівненському підприємстві "Рівнеатом" 20 липня о 17:10 стався вибух та аварійно зупинився агрегат цеху з азотною кислотою. У ДСНС пояснили, що причиною цього стала розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами.

Величезна жовта хмара, що виникла після інциденту, неабияк налякала місцевих. На щастя, аварію вдалося ліквідувати вже за 40 хвилин. Для цього залучили 12 співробітників ДСНС та 3 одиниці техніки. Постраждалих внаслідок вибуху немає.

Чи є загроза для людей

І у ДСНС, і на підприємстві наголосили, що викиди не несуть загрози здоров'ю. Підтвердження цього надасть екоінспекція, що найближчим часом візьме проби повітря. Тим часом підприємство працює в штатному режимі.

Вибух на заводі у Рівному: дивіться відео

Вирок у справі про вбивство "Сармата"

Джерело: Hromadske

Бердянський міськрайонний суд ухвалив рішення у справі про вбивство бердянського активіста Віталія Олешка, також відомого як "Сармат". У справі проходили одразу 11 обвинувачених, проте вирок отримав лише стрілець. Тепер Артем Матюшин має провести 11 років за ґратами.

Щодо інших обвинувачених у вбивстві "Сармата", то суд ухвалив виправдати їх "через недоведеність вчинення вказаних кримінальних правопорушень".

Чоловік, що здійснив смертельні постріли, лише частково визнав свою вину. Служителі Феміди також задовольнили позов дружини вбитого бійця "Донбасу" – про виплату 700 тисяч гривень моральної шкоди. Відшкодування має отримувати та донька убитого до свого повноліття – це 1241 гривня щомісяця.

Товариш вбитого бердянського активіста Андрій Маджаров повідомив у соцмережах, що його друзі та близькі планують подавати апеляцію по справі.

Що відомо про вбивство "Сармата"

Віталія Олешка вбили в Бердянську вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині. Невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. Сталося це на очах в його дружини та доньки.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство "Сармата" було замовним. Розглядається кілька версій злочину.

Політ Безоса у космос

Джерело: 24 канал

Найбагатша людина світу, засновник Amazon, Джефф Безос поповнив перелік перших космічних туристів. 20 липня він здійснив перший для своєї космічної компанії Blue Origin суборбітальний політ, що тривав 10 хвилин 22 секунди.

Ракета успішно стартувала, досягнула висоти в 40 кілометрів, після чого капсула з екіпажем відокремилася. Якийсь час обидві частини підіймалися по інерції до точки апогею, після чого почали вільне падіння.

До теми Нестримні емоції та обливання шампанським: як екіпаж New Shepard відреагував на політ

Згодом ракета New Shepard здійснила успішну та плавну посадку в запланованій зоні. Через деякий час відбулося розкриття парашутів і капсула з екіпажем почала повільно спускатися на землю. Перед самою посадкою двигун капсули ще раз активувався для ще більшого сповільнення і капсула здійснила успішну посадку.

Хто літав у капсулі Blue Origin

Екіпаж капсули складався з чотирьох осіб:

глава компанії Blue Origin Джефф Безос;

його брат Марк Безос;

ексінспекторка з безпеки польотів Уоллі Фанк, яка 50 років тому пройшла у проєкт жінок-астронавтів Mercury 13, але у космос так і не потрапила (вона стала найстаршою астронавткою – їй 82 роки);

18-річний майбутній студент Олівер Деем з Нідерландів (він став наймолодшим астронавтом).

Як відбувався політ Марка Безоса: дивіться відео

Пікантна книга Мендель

12 липня головний конкурент Безоса британський мільярдер Річард Бренсон здійснив перший "туристичний" суборбітальний політ. Сам Безос відмовився вважати політ Бренсона космічним, адже космоплан не перетнув лінію Кармана на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, яку вважають межею космосу.

Джерело: "Ліга.net"

Книга тепер вже колишньої речниці президента Володимира Зеленського продовжує збирати навколо себе критику. У своїй книзі Юлія Мендель використовує доволі провокативні висловлювання. Оточення президента його ексречниця теж описувала своєрідно:

Колишнього прем’єра Олексія Гончарука назвала "хлопчиком, який не зміг подорослішати".

Ще й процитувала подругу, яка вважає ексглаву Кабміну "двома метрами сексу".

Очільника ОП Андрія Єрмака, на думку Мендель, надто демонізують.

Його зустрічі із попередником Андрієм Богданом вона описала так: "Не для людей зі слабкими нервами".

Єрмак, за її словами, поводився, як "родовитий" аристократ, а от Богдан, "хамовитий люмпен". Що ж, не дивно, що книга має вікові обмеження – придбати можуть лише особи старші за 16 років. У своїх формулюваннях Мендель не стримувалася.

Додамо, що книга Юлії Мендель з'явилася у продажі ще 9 липня. Її вартість становить 190 гривень. "Кожен із нас президент" складається із 288 сторінок. На обкладинці зображена сама авторка у темно-синьому костюмі та на такому ж фоні.

В Україні стартує п'ятий етап вакцинації

Джерело: МОЗ України

Вже з 21 липня в Міністерство охорони здоров'я розпочинає п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Під час нього щеплення можуть отримати всі охочі, старші за 18 років. Водночас пріоритет, як і раніше, надаватиметься вразливим групам населення, тобто людям:

віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями;

з хронічними хворобами та іншим вразливим групам.

Відтепер в Україні реєструватися на щеплення проти COVID-19 в онлайн-сервісі державних послуг "Дія" не потрібно. Пов'язано із початком п'ятого етапу вакцинації для українців.

Цікаво, що протягом всього часу в додатку "Дія" встигли записалися на вакцинацію 698 тисяч українців, а понад 40% вже вакцинувалися.

Як записатись на щеплення

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень. Вони є у більшості медзакладах. Потрібно зателефонувати в реєстратуру потрібного закладу.

Також можна зареєструватися за телефоном чи онлайн до центрів масової вакцинації у різних містах України.

Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу