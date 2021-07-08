Що відомо про книгу Мендель

Наразі на сайті можна залишити заявку, аби купити книгу одним з перших. Вартість – 190 гривень.

Цікаво Відверта та скандальна: Мендель розповіла про свою майбутню книгу

У інтернет-магазині зазначили, що книга Мендель – ексклюзивна. Купити її можна лише у них на сайті. До речі, для книги є вікові обмеження – придбати можуть лише особи старші за 16 років.

"Кожен із нас президент" складається із 288 сторінок. На обкладинці зображена сама авторка у темно-синьому костюмі та на такому ж фоні.



Обкладинка книги Мендель / Фото Bookclub

Не лише про Офіс Президента

Судячи з анотації, Мендель розкаже не лише про роботу в ОП. У книзі вона "осмислює українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 1980-х, перед розвалом Союзу".

Народженої в російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною. Яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у Західного світу, об'їздивши десятки курсів і програм у Європі та США,

– мовиться в анотації.

У тексті зазначено, що "нова українська політика – відкрита та прозора, а кожна людина, незалежно від статусу, може змінити країну на краще".

"Сьогодні, як ніколи, час створювати нашу мрію, мрію кожного українця, не перекладаючи відповідальність на когось одного. Тому що кожен із нас – країна і кожен із нас – її президент", – наголосила авторка.

Зверніть увагу! Раніше Мендель казала, що її книга буде відвертою та скандально. Все тому, що авторка розповість про процеси схвалення рішень, санкційну політику, а також відкриє "внутрішні кулуарні моменти". Вона зазначила, що відверто висловилася про себе та публічних людей.

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