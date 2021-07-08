Что известно о книге Мендель

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Интересно Откровенная и скандальная: Мендель рассказала о своей будущей книге

В интернет-магазине отметили, что книга Мендель – эксклюзивная. Купить ее можно только у них на сайте. Кстати, для книги есть возрастные ограничения – приобрести могут только лица старше 16 лет.

"Каждый из нас президент" состоит из 288 страниц. На обложке изображена сама автор в темно-синем костюме и на таком же фоне.



Обложка книги Мендель / Фото Bookclub

Не только об Офисе Президента

Судя по аннотации, Мендель расскажет не только о работе в ОП. В книге она "осмысливает украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х, перед развалом Союза".

Рожденной в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным. Которая сильно почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у Западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США,

– говорится в аннотации.

В тексте указано, что "новая украинская политика – открытая и прозрачная, а каждый человек, независимо от статуса, может изменить страну к лучшему".

"Сегодня, как никогда, время создавать нашу мечту, мечту каждого украинца, не перекладывая ответственность на кого-то одного. Потому что каждый из нас – страна и каждый из нас – ее президент", – подчеркнула автор.

Обратите внимание! Ранее Мендель говорила, что ее книга будет откровенной и скандальной. Все потому, что автор расскажет о процессах одобрения решений, санкционной политике, а также откроет "внутренние кулуарные моменты". Она отметила, что откровенно высказалась о себе и публичных людях.

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