Что известно о книге Мендель
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Интересно Откровенная и скандальная: Мендель рассказала о своей будущей книге
В интернет-магазине отметили, что книга Мендель – эксклюзивная. Купить ее можно только у них на сайте. Кстати, для книги есть возрастные ограничения – приобрести могут только лица старше 16 лет.
"Каждый из нас президент" состоит из 288 страниц. На обложке изображена сама автор в темно-синем костюме и на таком же фоне.
Обложка книги Мендель / Фото Bookclub
Не только об Офисе Президента
Судя по аннотации, Мендель расскажет не только о работе в ОП. В книге она "осмысливает украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х, перед развалом Союза".
Рожденной в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным. Которая сильно почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у Западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США,
– говорится в аннотации.
В тексте указано, что "новая украинская политика – открытая и прозрачная, а каждый человек, независимо от статуса, может изменить страну к лучшему".
"Сегодня, как никогда, время создавать нашу мечту, мечту каждого украинца, не перекладывая ответственность на кого-то одного. Потому что каждый из нас – страна и каждый из нас – ее президент", – подчеркнула автор.
Почему Мендель ушел с поста: коротко
- В мае 2021 года стало известно, что пресс-секретарь президента увольняется с должности. Однако в Офисе Президента журналистка останется. Она будет работать советницей Зеленского по международным медиа.
- Причинами, почему Мендель ушла с должности, стали "безумный хейт" и сложный режим работы.