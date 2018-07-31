У Бердянську вбили відомого активіста Віталія Олешка: відео 18+
У вівторок, 31 липня, у Бердянську невідомий застрелив місцевого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка (Сармата).
Про це у Facebook повідомив один із соратників загиблого Андрій Маджаров.
За його словами, нападник здійснив 2 постріли з рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.
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За 2 години до смерті Олешко влаштував скандал під час апаратної наради у міськвиконкомі.
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Джерело: 24 канал
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