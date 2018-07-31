Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо

У вівторок, 31 липня, у Бердянську невідомий застрелив місцевого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат"). У тому, що відомо про Олешка та про обставини його вбивства, розібрались журналісти 24 каналу.

Віталія Олешка "Сармата" вбили двома пострілами у спину. Його друзі та соратники вже висунули одну з версій вбивства.

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Ветеран Віталій Олешко (фото – obozrevatel.com)

Хто такий Віталій Олешко: факти з біографії

Активіст, ветеран, громадський діяч.

Народився у 1975 році в Артемівську Донецької області, там же закінчив школу.

У 1992 році в Києві закінчив Республіканське училище олімпійського резерву за напрямом "легка атлетика".

В Бердянськ переїхав у 1999 році.

Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат". Займався підприємницькою діяльністю.

Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник самооборони Бердянська.

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Чи дійсно він був ветераном АТО?

Дійсно. У травні 2014-го року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас". Сам про своє рішення піти добровольцем місцевим ЗМІ він розповідав так:

"Якраз розуміння ситуації зсередини, небезпека, яка насувалась на Бердянськ, і змусили піти на війну. Ми побоювалися збройного вторгнення в наше місто. Правоохоронним органам на той момент не зовсім довіряли. Самооборона була не озброєна. Від влади особливої підтримки не було, навіть допомога на блокпостах робилася більше на камеру. Ми зрозуміли, що небезпека – у якійсь сотні кілометрів від нас, а домогтися розуміння (цієї небезпеки – "24") від чиновників було складно. Тому спочатку планувалося поїхати вступити до лав Національної гвардії і повернутися в Бердянськ. Так ми могли б мати озброєний підрозділ і на законних підставах допомагати нашому місту".

Що відомо про його бойовий досвід?

Наприкінці травня підрозділ "Сармата" вирушив у Петрівці Київської області на базу Нацгвардії. У цей час там формувався батальйон "Донбас". Їх записали добровольцями. Відправили у зону проведення АТО.

Перший бій відбувся на блокпосту в місті Попасна Луганської області. За даними командування, там було трохи людей, і опір мав бути дуже слабким. Ми своєю другою ротою висунулися з Артемівська. Але на місці виявилося все навпаки. Ми зазнали чималих втрат,

– розповідав він.

Брав участь у звільненні Попасної та Лисичанська. Потім – у боях за Іловайськ. Під час Іловайського котла його взяли в полон, з якого він був звільнений у 2015 році. Кавалер ордена "За мужність" 3-го ступеня.

Що відомо про обставини вбивства?

Олешка вбили практично на очах дружини та бойового побратима. Андрій Маджаров розповів, що нападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав. При цьому, за його словами, до вбивства причетний депутат-мажоритарник Олександр Пономарьов.

Перші хвилини після вбивства Віталія Олешка "Сармата": відео 18+

Очевидці стверджують, що зловмисників було двоє, і приїхали вони на червоному автомобілі, ймовірно "Таврія". Поліція ввела план "Перехоплення".

Український доброволець та блогер Євген Шевченко також заявив, що вбивство Олешка замовив колишній мер Бердянська, чинний народний депутат Олександр Пономарьов. Такі заяви не безпідставні – після повернення із війни, крім всього іншого, Олешко активно виступав проти Пономарьова, а також заявляв про потужну співпрацю криміналу і влади у місті. Цьому присвячене і його останнє відео, викладене в мережу незадовго до вбивства.

Останнє відео Віталія Олешка "Сармата"

Разом з тим, проти Пономарьова ветеран виступав настільки активно, що, як пишуть місцеві ЗМІ, "нардепу всюди ввижається громадський активіст Віталій "Сармат", чию "руку" він вбачає у будь-яких подіях".