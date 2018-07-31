Хто та чому міг убити активіста Віталія Олешка "Сармата" у Бердянску

Вбивство активіста та колишнього учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка з позивним "Сармат", імовірно, замовив к олишній мер Бердянська, а нині народний депутат Олександр Пономарьов. Відомо, що з Олешком у нього був давній конфлікт.

Раніше 24 канал, що у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".

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За словами колишнього бійця батальйону "Донбас" Євгена Шевченка, вбивство замовив колишній мер Бердянська, а нині народний депутат Олександр Пономарьов.

Як пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook, у "Сармата” та Пономарьова був давній конфлікт.

"Я зустрічався з Віталієм три місяці тому у Бердянську. Він був небайдужою людиною. Він усім розповідав про свій конфлікт з місцевим олігархом Олександром Пономарьовим, власником "Російсько-українського науково-виробничого підприємства "Агрінол". Пономарьов і "Агрінол" контролюють Бердянськ, вони контролюють всю владу, і очевидно, він має зв'язки у кримінальному світі", – зауважив він.

Як підкреслює журналіст, Бердянськ – маленький місто, і тих, хто намагається виступати проти влади – одиниці, і Олешко був одним із найактивніших і зухвалих.

"Сам Пономарьов зараз – народний депутат в групі "Воля народу", а колишній директор "Агрінол" і його друг Сергій Валентіров – депутат від БПП. Тому Пономарьову та Валентірову все сходить з рук і навіть те, що через постачання неякісного масла з боку "Агрінол" було виведено з ладу танки 17-ї танкової бригади", – додав Бутусов.

Водночас представник ЗМІ зазначає, що версію замовлення вбивства Пономарьовим або близьких до нього кримінальних структур, які могли в інтересах олігарха усунути одного з небагатьох його публічних опонентів, відкидати не слід і вона має розглядатися як основна.

Також він звернув увагу на "зухвалість і публічність вбивства – вбивця не боявся, що його зловлять, він хотів, щоб вбивство було демонстративним".

Велика проблема розслідування – місцеві правоохоронні органи перебувають під сильним тиском з боку Пономарьова, які має глибокі зв'язки та вплив на прокуратуру, а також поліцію. Так що, справа честі не тільки правоохоронців, але і всього українського суспільства забезпечити максимальний резонанс. Провести розслідування та покарати бердянську мафію, а також її ватажків без громадського тиску держава не зможе. Вбивство Віталія Олешко показало, що в Бердянську відбувається мафіозне свавілля, і смичка криміналу зі структурами влади,

– підсумував Бутусов.

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