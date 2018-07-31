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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Кто и почему мог убить активиста Виталия "Сармата" Олешко в Бердянске

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Убийство Виталия Олешко. с позывным "Сармат" мог заказать местный олигарх Александр Пономарев
Убийство Виталия Олешко. с позывным "Сармат" мог заказать местный олигарх Александр Пономарев / Соцсети

Убийство активиста и бывшего участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат", вероятно, заказал бывший мэр Бердянска, а ныне народный депутат Александр Пономарев. Известно, что с Олешко у него был давний конфликт.

Ранее 24 канал сообщал, что в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".

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По словам бывшего бойца батальона "Донбасс" Евгения Шевченко, убийство заказал бывший мэр Бердянска, а ныне народный депутат Александр Пономарев.

Шевченко, Донбас, Сармат, Олешко, вбивство, Бердянск, Пономарьов

Как пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, у "Сармата” и Пономарева был давний конфликт.

"Я встречался с Виталием три месяца назад в Бердянске. Он был неравнодушным человеком. Он всем рассказывал про свой конфликт с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем "Российско-украинского научно-производственного предприятия "Агринол". Пономарев и "Агринол" контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, он имеет связи в криминальном мире", – отметил он.

Как подчеркивает журналист, Бердянск – маленький город, и тех, кто пытается выступать против власти – единицы, и Олешко был одним из самых активных и дерзких.

"Сам Пономарев сейчас – народный депутат в группе "Воля народа", а бывший директор "Агринол" и его друг Сергей Валентиров – депутат от БПП. Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук и даже то, что из-за поставки некачественного масла со стороны "Агринол" были выведены из строя танки 17-й танковой бригады", – добавил Бутусов.

Вместе с тем представитель СМИ отмечает, что версию заказа убийства Пономаревым или близкими к нему криминальными структурами, которые могли в интересах олигарха устранить одного из немногих его публичных оппонентов, отвергать не следует и она должна рассматриваться как основная.

Также он обратил внимание на "дерзость и публичность убийства – убийца не боялся, что его поймают, он хотел, чтобы убийство было демонстративным".

Большая проблема расследования – местные правоохранительные органы находятся под сильным давлением со стороны Пономарева, который имеет глубокие связи и влияние на прокуратуру, а также полицию. Так что дело чести не только правоохранителей, но и всего украинского общества – обеспечить максимальный резонанс. Провести расследование и наказать бердянскую мафию, а также ее главарей без общественного давления государство не сможет. Убийство Виталия Олешко показало, что в Бердянске происходит мафиозный беспредел, и смычка криминала со структурами власти,
– подытожил Бутусов.

Напомним, также 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк, вследствие чего женщину с серьезными ожогами госпитализировали.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Бердянск Война на Донбассе Убийство Виталия Олешко "Сармата" Пономарьов Александр Сергеевич Жертвы
Источник: 24 канал
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