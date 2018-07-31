Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно

Во вторник, 31 июля, в Бердянске неизвестный застрелил местного активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). В том, что известно об Олешко и об обстоятельствах его убийства, разобрались журналисты 24 канала.

Виталия Олешко "Сармата" убили двумя выстрелами в спину. Его друзья и соратники уже выдвинули одну из версий убийства.

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Ветеран Виталий Олешко (фото – obozrevatel.com)

Кто такой Виталий Олешко: факты из биографии

Активист, ветеран, общественный деятель.

Родился в 1975 году в Артемовске Донецкой области, там же закончил школу.

В 1992 году в Киеве закончил Республиканское училище олимпийского резерва по направлению "легкая атлетика".

В Бердянск переехал в 1999 году.

Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат". Занимался предпринимательской деятельностью.

Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник самообороны Бердянска.

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Действительно ли он был ветераном АТО?

Действительно. В мае 2014-го года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс". Сам о своем решении пойти добровольцем местным СМИ он рассказывал так:

"Как раз понимание ситуации изнутри, опасность, которая надвигалась на Бердянск и заставили пойти на войну. Мы опасались вооруженного вторжения в наш город. Правоохранительным органам на тот момент не совсем доверяли. Самооборона была не вооружена. От власти особой поддержки не было, даже помощь на блокпостах делалась больше на камеру. Мы поняли, что опасность – в какой-то сотне километров от нас, а добиться понимания (этой опасности – "24") от чиновников было сложно. Поэтому изначально планировалось поехать вступить в ряды Национальной гвардии и вернуться в Бердянск. Так мы могли бы иметь вооруженное подразделение и на законных основаниях помогать нашему городу".

Что известно о его боевом опыте?

В конце мая подразделение "Сармата" отправилось в Петровцы Киевской области на базу Нацгвардии. В это время там формировался батальон "Донбасс". Их записали добровольцами. Отправили в зону проведения АТО.

Первый бой произошел на блокпосту в городе Попасная Луганской области. По данным командования, там было немного людей, и сопротивление должно было быть очень слабым. Мы своей второй ротой выдвинулись из Артемовска. Но на месте оказалось все наоборот. Мы понесли немалые потери,

– рассказывал он.

Участвовал в освобождении Попасной и Лисичанска. Затем – в боях за Иловайск. Во время Иловайского котла его взяли в плен, из которого он был освобожден в 2015 году. Кавалер ордена "За мужество" 3-й степени.

Что известно об обстоятельствах убийства?

Олешко убили практически на глазах жены и боевого собрата. Андрей Маджаров рассказал, что нападавший совершил 2 выстрела из охотничьего ружья в спину Олешко во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственными руками и в котором проживал. При этом, по его словам, к убийству причастен депутат-мажоритарщик Александр Пономарев.

Первые минуты после убийства Виталия Олешко "Сармата": видео 18+

Очевидцы утверждают, что злоумышленников было двое, и приехали они на красном автомобиле, предположительно "Таврия". Полиция ввела план "Перехват".

Украинский доброволец и блогер Евгений Шевченко также заявил, что убийство Олешко заказал бывший мэр Бердянска, действующий народный депутат Александр Пономарев. Такие заявления не безосновательны – после возвращения из войны, кроме всего прочего, Олешко активно выступал против Пономарева, а также заявлял о мощном сотрудничестве криминала и власти в городе. Этому посвящено и его последнее видео, выложенное в сеть незадолго до убийства.

Последнее видео Виталия Олешко "Сармата"

Вместе с тем, против Пономарева ветеран выступал настолько активно, что, как пишут местные СМИ, "нардепу везде мерещится общественный активист Виталий "Сармат", чью "руку" он видит в любых событиях".