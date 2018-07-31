В Бердянске убили известного активиста Виталия Олешко: видео 18+
Во вторник, 31 июля, в Бердянске неизвестный застрелил местного активиста Виталия Олешко.
Об этом в Facebook сообщил один из соратников погибшего Андрей Маджаров.
По его словам, нападающий совершил 2 выстрела из ружья в спину Олешко во дворе отеля "Атмосфера". Отель оформлен на имя 14-летней дочери активиста.
За 2 часа до смерти Олешко в свойственной ему манере устроил очередной скандал во время аппаратного совещания в горисполкоме.
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Источник: 24 канал
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