В Бердянске убили известного активиста Виталия Олешко: видео 18+

Во вторник, 31 июля, в Бердянске неизвестный застрелил местного активиста Виталия Олешко.

Об этом в Facebook сообщил один из соратников погибшего Андрей Маджаров.

По его словам, нападающий совершил 2 выстрела из ружья в спину Олешко во дворе отеля "Атмосфера". Отель оформлен на имя 14-летней дочери активиста.

За 2 часа до смерти Олешко в свойственной ему манере устроил очередной скандал во время аппаратного совещания в горисполкоме.

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