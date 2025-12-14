Усі готові підставити плече, – Зеленський сказав, чи обрав уже нового очільника ОП
- Володимир Зеленський зазначив, що є багато кандидатур, готових очолити Офіс Президента, але остаточного рішення ще немає через технічні питання.
- Український лідер повідомив, що всі кандидатури готові підставити плече і ніхто не відмовлявся від можливості очолити Офіс Президента.
Володимир Зеленський зазначив, що є багато кандидатур, які погодилися очолити Офіс Президента у разі їх затвердження. Водночас сама процедура має багато технічних питань, тож остаточного рішення ще немає.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.
Що сказав Зеленський про нового голову ОП?
Володимир Зеленський зазначив, що отримує багато питань стосовно обрання нового очільника Офісу Президента. Зокрема про те, що хтось підтримав цю ідею, а хтось відмовився.
Ще раз підкреслюю, я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече. Ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій офіс,
– сказав український лідер.
Водночас, за словами глави держави, є багато технічних питань з цього приводу. Тому він ще сам не вирішив, хто очолить Офіс Президента.
Що раніше говорив президент про нового очільника Офісу Президента?
Володимир Зеленський говорив, що наразі не призначає нового голову Офісу Президента, адже зайнятий іншими важливішими питаннями. Йдеться про розроблення мирної угоди та роботу з американською стороною.
Серед кандидатур на цю посаду є також нинішні представники українського уряду. Водночас Зеленський каже, що не хоче зруйнувати структуру Кабміну, адже, якщо він забере когось з міністрів, то треба шукати інших людей на ці посади.
Також глава держави називав ім'я кандидатур, які могли б стати очільниками ОП, Серед них були міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник глави МЗС Сергій Кислиця, заступник керівника ОПУ Павло Паліса та керівник ГУР Кирило Буданов.
Варто зазначити, що колишній очільник Офісу Президента Андрій Єрмак був звільнений указом Володимира Зеленського ще 28 листопада. До цього Єрмак подавав президенту заяву про звільнення.