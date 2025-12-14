Все готовы подставить плечо, – Зеленский сказал, выбрал ли уже нового главу ОП
- Владимир Зеленский отметил, что есть много кандидатур, готовых возглавить Офис Президента, но окончательного решения еще нет из-за технических вопросов.
- Украинский лидер сообщил, что все кандидатуры готовы подставить плечо и никто не отказывался от возможности возглавить Офис Президента.
Владимир Зеленский отметил, что есть много кандидатур, которые согласились возглавить Офис Президента в случае их утверждения. В то же время сама процедура имеет много технических вопросов, поэтому окончательного решения еще нет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
Интересно Хотел стать президентом и строил собственную вертикаль власти: Мендель рассказала о влиянии Ермака
Что сказал Зеленский о новом главе ОП?
Владимир Зеленский отметил, что получает много вопросов относительно избрания нового главы Офиса Президента. В частности о том, что кто-то поддержал эту идею, а кто-то отказался.
Еще раз подчеркиваю, я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо. Никто не отказывался. Все готовы возглавить мой офис,
– сказал украинский лидер.
В то же время, по словам главы государства, есть много технических вопросов по этому поводу. Поэтому он еще сам не решил, кто возглавит Офис Президента.
Что ранее говорил президент о новом главе Офиса Президента?
Владимир Зеленский говорил, что пока не назначает нового главу Офиса Президента, ведь занят другими более важными вопросами. Речь идет о разработке мирного соглашения и работе с американской стороной.
Среди кандидатур на эту должность есть также нынешние представители украинского правительства. В то же время Зеленский говорит, что не хочет разрушить структуру Кабмина, ведь, если он заберет кого-то из министров, то надо искать других людей на эти должности.
Также глава государства называл имя кандидатур, которые могли бы стать руководителями ОП, Среди них были министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса и руководитель ГУР Кирилл Буданов.
Стоит отметить, что бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак был уволен указом Владимира Зеленского еще 28 ноября. До этого Ермак подавал президенту заявление об увольнении.