Все готовы подставить плечо, – Зеленский сказал, выбрал ли уже нового главу ОП

Владимир Зеленский отметил, что есть много кандидатур, которые согласились возглавить Офис Президента в случае их утверждения. В то же время сама процедура имеет много технических вопросов, поэтому окончательного решения еще нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о новом главе ОП?

Владимир Зеленский отметил, что получает много вопросов относительно избрания нового главы Офиса Президента. В частности о том, что кто-то поддержал эту идею, а кто-то отказался.

Еще раз подчеркиваю, я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо. Никто не отказывался. Все готовы возглавить мой офис,

– сказал украинский лидер.

В то же время, по словам главы государства, есть много технических вопросов по этому поводу. Поэтому он еще сам не решил, кто возглавит Офис Президента.

Что ранее говорил президент о новом главе Офиса Президента?