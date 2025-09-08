Наслідуючи приклад українців, росіяни і собі почали виготовляти морські дрони. Нещодавно пропагандисти повідомили, що на озброєнні Чорноморського флоту з'явився надводний дрон на оптоволокні. Його розробив науково-виробничий центр "Ушкуйник".

Загарбники стверджують, що цей дрон може виконувати різні завдання: виступати у ролі "камікадзе", бути носієм FPV-дронів та винищувачем українських морських безпілотників, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також У Повітряних силах пояснили, чи можливо захистити усю територію України засобами ППО

Які небезпеки приховує нова розробка росіян і що з нею не так?

На перший погляд, ідея керувати морським дроном за допомогою оптичного кабелю здається дуже вдалою. Такий дрон може нести десятки кілограмів кабелю, що дозволяє йому діяти на великій відстані. Але насправді все не так просто.

Виробник вказує, що дрон використовує котушку з оптоволоконним кабелем у захисній обмотці. Такий кабель важкий, він одразу тоне, що зменшує ризик його пошкодження іншим судном. Це добре, але й створює певні обмеження.

На відміну від надлегких кабелів, які використовують у FPV-дронах, морський кабель важчий і громіздкіший. Для морських дронів вага не така критична, але довжина кабелю, яку вони можуть нести, є дискусійною.

Інша проблема – передача сигналу. Щоб дрон міг працювати на відстанях у десятки або навіть сотні кілометрів, потрібні підсилювачі або ретранслятори. Без них навряд чи вдасться зробити кабель довжиною понад 100 кілометрів, і навіть це – оптимістичний прогноз. Водночас мінімальна відстань від окупованої Кінбурнської коси до Одеси близько 62 кілометри.

З наявних відео видно, що російський морський дрон невеликий і має обмежену вантажопідйомність. Але він здатен доставити кілька FPV-дронів і використовувати їх для атак на Миколаїв, Одесу чи Херсон з тимчасово окупованих територій.

Використовуючи оптичний кабель, росіяни намагаються компенсувати брак супутникового зв'язку. Якщо "Катран", керований радіоканалом, можна було глушити системами РЕБ, то у випадку з кабелем це вже не працює.

Отже, поява таких дронів у ворога – серйозний виклик. Необхідно уважно стежити за цією загрозою та розуміти, як вона може масштабуватися.

Що відомо про появу морських дронів у Росії?