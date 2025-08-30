Сили оборони України ліквідували основну частину росіян, яка нещодавно прорвалася у село Новоселівка, розташоване у Донецькій області.

Наразі оборону населеного пункту вдалося стабілізувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

Яка ситуація у Новоселівці?

Протягом доби п'ятниці, 29 серпня, українським військовим вдалося стабілізувати власну оборону у вищезгаданому населеному пункті. Попри це, російські війська і досі намагаються потрапити на територію села через балку.

Ще позавчора ми фіксували там щонайменше 4 кац*пів, а вчора бійці Сил Оборони вже скинули фото свого побратима біля розбитих приміщень, де ще позавчора ховалися кац*пи,

– ідеться у повідомленні.

Наразі додаткових деталей з приводу ситуації на цій ділянці не вказують.

Що відбувається на фронті?