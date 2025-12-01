"Чергова маніпуляція": у ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Новоселівки й Ставків

Сили оборони України спростували заяви російської пропаганди про нібито "захоплення” населених пунктів Ставки та Новоселівка на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус.

До яких маніпуляцій вдаються росіяни?

Нещодавно командування 20-ї армії та міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" населених пунктів Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу.

Однак ці твердження ворога виявилися черговою інформаційною маніпуляцією.

За словами військових, росіяни використовують стару тактику: інфільтрують окремі групи в район непідконтрольних їм селищ з метою зняти відео з триколором, зімітувати "контроль" над територією і видати втрати за успіхи.

Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Попри втрати, командири ворожої армії продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.

60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" населених пунктів Ставки та Новоселівка – не існує!

– заявив командир бригади Дмитро Рогозюк.

Військові також вкотре закликали українців довіряти лише підтвердженим даним.

Сили оборони продовжують знищувати ворога: дивіться відео

Що зараз відбувається на Донеччині?