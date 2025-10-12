У неділю, 12 жовтня, український лідер Володимир Зеленський знову говорив із президентом США Дональдом Трампом. Між очільниками держав відбулася продуктивна розмова щодо України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Про що говорили Трамп і Зеленський 12 жовтня?

Між президентами України та США вже другий день тривають переговори. 12 жовтня Володимир Зеленський та Дональд Трамп продовжили говорити на теми, затверджені напередодні.

Основною темою розмови став захист життя українців. Мова йшла про посилення ППО, стійкості та далекобійних ударів. Президент України описав також ситуацію, яка сталася в енергетиці.

Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую,

– написав Зеленський.

США та Україна досі обговорюють можливе постачання ракет Tomahawk

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в ефірі 24 Каналу пояснив, що ракети Tomahawk можуть зіграти в протистоянні України та Росії важливу роль, тому вони потрібні українській армії. За його словами, зброя може значно розширити можливості щодо атак вглиб Росії. Таким чином відбуватиметься тиск на Володимира Путіна, щоб він сів за стіл переговорів.

