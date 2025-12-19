Цифровізація мобілізації: чи можуть затримати людину, яка не має при собі облікового документа

Згідно з правилами воєнного стану, громадяни повинні завжди мати при собі військово-облікові документи та показувати їх правоохоронцями й представникам ТЦК на вимогу. Зараз їх стало простіше носити, адже всі необхідні документи тепер є просто у смартфоні.

А от відсутність документів раніше могла мати наслідки. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Романа Ухова для ТСН.ua.

Що буде, якщо не показати військово-обліковий документ?

Формально потреба в наявності військово-облікових документів зберігається. Однак система цифровізувалася і тепер представники ТЦК та груп оповіщення можуть отримати всю інформацію про людину в телефонному режимі. Тобто на практиці громадянин може лише назвати своє прізвище, ім'я, по батькові, дату народження та ідентифікаційний код. Це дозволить службовцям отримати інформацію з реєстру "Оберіг".

До того ж таким чином можливо підтвердити відстрочку, навіть якщо немає паперової довідки чи застосунку Резерв+. Якщо людина має законні підстави для відстрочки чи бронювання та правильно це оформила, то після зʼясування фактів її радше за все затримувати не будуть.

Якщо людина не порушує військового обліку, для неї нічого не зміниться. Тобто, якщо людина не буде з собою носити роздруківку вказаного документу, якщо в неї не буде застосунку Резерв+, але вона буде мати бронь або відстрочку, для цієї людини нічого не зміниться, – зазначив адвокат Ухов.

За словами експерта, система "Оберіг" працює досить злагоджено, а інформація в ній постійно оновлюється. Тому за наявності даних в реєстрах й у базі військовозобовʼязаним нічого не загрожує – ТЦК легко отримають потрібні відомості навіть без військово-облікових документів.

Варто зазначити! Перевірити, чи є ваші дані в системі "Оберіг" можна в застосунку Резерв+ чи на порталі Дія.

Якщо даних в електронному вигляді немає, то зокрема право на відстрочку вже не можна буде підтвердити паперовими документами.

Що зміниться через введення електронних військово-облікових документів?