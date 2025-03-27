Президент Польщі підписав закон про обмеження права на притулок: як це вплине на українців
- Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що призупиняє прийом заявок на притулок від іноземців.
- Закон спрямований на вирішення штучної міграційної кризи, яку створила Росія та Білорусь.
- Метою закону є обмеження інструментів Росії та Білорусі в гібридній війні та недопущення дестабілізації країн на східному фланзі ЄС.
Увагу українців привернуло рішення президента Польщі Анджея Дуди, відповідно до якого призупиняється прийом заявок від іноземців щодо надання притулку в Польщі. Це рішення спрямоване на боротьбу з нелегальною міграцією.
Громадський діяч й науковець з Польщі Ришард Купідура розповів 24 Каналу, що підписання цього закону є відповіддю на гібридну війну з боку Росії. Країна-агресорка неодноразово вчиняла провокації на кордонах з європейськими державами.
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Як рішення вплине на українців
За словами Ришарда Купідура, ніякого впливу на громадян України не буде. Причина такого рішення – штучна міграційна криза, яку спровокували Росія та Білорусь. Її неодноразово спостерігали не тільки на польському кордоні, але й на кордонах Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії.
Європейське законодавство має відповідно реагувати на нові загрози. Щодо закону про притулок було дуже багато дискусій. Зрозуміло, що він є чутливим до питання прав людини, тому що кожна країна зобов'язана дати людині можливість звернутися із заявою про надання статусу біженця.
Але Росія і Білорусь створювали міграційні кризи на європейських кордонах. Цей закон досить довго обговорювався, свої застереження висловлював польський омбудсмен і ціла низка організації з питань захисту прав людини. Його не підтримали польські ліві,
– розповів Ришард Купідура.
Були внесені правки, які зазначають певні вразливі групи, наприклад, вагітні жінки чи неповнолітні, та надають їм право на подання заявки для отримання статусу біженця. Але з іншого боку групи молодих чоловіків відчують обмеження.
Найважливіше, що це обмежить інструментарій Росії та Білорусі у гібридній війні й не дозволить дестабілізувати ситуацію в країнах, які розташовані на східному фланзі Європейського Союзу.