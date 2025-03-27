Президент Польши подписал закон об ограничении права на убежище: как это повлияет на украинцев

Внимание украинцев привлекло решение президента Польши Анджея Дуды, в соответствии с которым приостанавливается прием заявок от иностранцев о предоставлении убежища в Польше. Это решение направлено на борьбу с нелегальной миграцией.

Общественный деятель и ученый из Польши Рышард Купидура рассказал 24 каналу, что подписание этого закона является ответом на гибридную войну со стороны России. Страна-агрессор неоднократно совершала провокации на границах с европейскими государствами.

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Как решение повлияет на украинцев

По словам Рышарда Купидура, никакого влияния на граждан Украины не будет. Причина такого решения – искусственный миграционный кризис, который спровоцировали Россия и Беларусь. Его неоднократно наблюдали не только на польской границе, но и на границах Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии.

Европейское законодательство должно соответственно реагировать на новые угрозы. Относительно закона об убежище было очень много дискуссий. Понятно, что он является чувствительным к вопросу прав человека, потому что каждая страна обязана дать человеку возможность обратиться с заявлением о предоставлении статуса беженца.

Но Россия и Беларусь создавали миграционные кризисы на европейских границах. Этот закон довольно долго обсуждался, свои предостережения высказывал польский омбудсмен и целый ряд организации по вопросам защиты прав человека. Его не поддержали польские левые,

– рассказал Рышард Купидура.

Были внесены правки, которые отмечают определенные уязвимые группы, например, беременные женщины или несовершеннолетние, и предоставляют им право на подачу заявки для получения статуса беженца. Но с другой стороны группы молодых мужчин почувствуют ограничения.

Самое важное, что это ограничит инструментарий России и Беларуси в гибридной войне и не позволит дестабилизировать ситуацию в странах, которые расположены на восточном фланге Европейского Союза.