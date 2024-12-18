Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Telegraph.

До теми Чи планує Росія зайти в країни Балтії: в українській розвідці відповіли

Які провокації влаштовує Росія на кордоні з Естонією

Нещодавно над російсько-естонським кордоном був помічений дирижабль, який спочатку не викликав жодної реакції з боку Таллінна. Однак ситуація загострилася наступного дня, коли російські загарбники намалювали на дирижаблі свій символ напівсвастики – літеру Z, яка стала асоціюватися з вторгненням країни-агресорки в Україну.



Приклад дирижабля, який Росія запускає в бік Естонії / Фото The Telegraph

Генеральний директор поліції Естонії Егерт Белічев повідомив, що такі провокації з боку російських сил відбуваються майже щотижня.

Це навмисно зробили видимим для всіх, щоб сказати: "Ми стежимо за вами",

– сказав Белічев.

Естонські прикордонники розповіли, що напруженість на естонсько-російському кордоні значно зросла за останні місяці. Ці дії пов'язують зі зростанням протестів російських громадян проти західних країн, а також зі спробами контрабанди компонентів озброєнь і перехопленням сигналів GPS.

Крім того, спостерігається значний приплив мігрантів з Азії, які перетинають кордон з Естонією, що супроводжується інцидентами, пов'язаними з літальними апаратами, згаданими вище.

"Два роки тому у нас було 18 прикордонних інцидентів, а цього року – 96. Ми бачимо постійні спроби дестабілізувати ситуацію", – наголосив гендиректор поліції Естонії.

В одному з найбільш серйозних інцидентів у травні російські прикордонники посеред ночі зняли 20 буїв з річки Нарва, очевидно, намагаючись перекроїти межі території Росії.

Наразі поїздки між двома країнами суворо обмежені, Естонія настійно рекомендує уникати всіх поїздок до Росії через пункт пропуску в Нарві.

Росіяни можуть скористатися цим пунктом пропуску для в’їзду в Естонію, але лише за умови відповідності певним суворим критеріям, наприклад відвідування близьких родичів.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що росіяни готуються до воєнних дій проти країн Балтії. За нинішніх обставин, термін, який потрібен країні-агресорці для цього становить 4 – 6 років.