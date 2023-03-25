Ситуація складна: чи можуть трансгендери виїжджати за кордон під час воєнного стану

Українське законодавство визнає тільки чоловіків та жінок. Саме тому виїзд чоловікам призовного віку за кордон заборонений під час воєнного стану.

Однак виїжджати дозволено жінкам. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів в інтерв'ю 24 Каналу, за яких умов трансгендери можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану.

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Чи можуть виїжджати за кордон трансгендери

Юрист розповів, що з трансгендерами ситуація складна. Адже українське законодавство не дуже встигає за новими тенденціями, тож визнає тільки 2 гендери – чоловіків та жінок.

Станом на сьогодні (23 березня 2023 року – 24 Канал) право на перетин державного кордону мають виключні ті трансгендери, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як "жіноча",

– розповів Владислав Юрчак.

Тобто, щоб виїхати на кордон такі громадяни повинні:

отримати медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності;

звернутися до органів реєстрації цивільного стану та отримати нове уточнене свідоцтво про народження;

після цього – отримати закордонний паспорт.

Юрист пояснив, що в житті ця процедура доволі складна та бюрократизована.

"… Однак цілком реальна за умови встановлення особі психічного і поведінкового розладу "транссексуалізм" (українські закони та медична наука визначає це саме так – 24 Канал) чи наявності соціально-психологічних показань для зміни статі особи", – пояснив фахівець.

Варто додати, що правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ" розповідав, що без рішення медичної комісії, трансґендерні жінки, в документах яких вказана стать "чоловік", підлягають призову на військову службу та не можуть виїжджати за кордон.

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