Повернення з полону миколаївських морпіхів: вони до останнього обороняли Маріуполь

Україна продовжує повертати додому захисників "Азовсталі". Зокрема, нещодавно приїхали на Батьківщину 14 морських піхотинців, що служать в Миколаївській окремій бригаді.

У суботу, 29 жовтня, Володимир Зеленський повідомив, що в Україну повернулось 52 людини з російського полону. Серед обміняних вояків були військовослужбовці ВМС Збройних Сил нашої держави.

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Бійці до останнього обороняли Маріуполь

Відомо, що 14 з 52 обміняних військових служать в 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського. Миколаївських бійців зустрів на території нашої держави Герой України Євген Бова та майор Олексій Булахов.

Я вдячний всім, хто займався і продовжує займатися питанням обміну військовополонених. Це майже непомітна, але дуже важлива справа. І за кожним таким обміном у тіні залишаються титанічні зусилля багатьох людей. Всім вам від щирого серця я хочу подякувати за себе, за своїх побратимів, яких уже звільнили, та за тих, звільнення яких ще попереду,

– сказав підполковник Бова.

Також він наголосив, що за кожен обмін відбувається внаслідок титанічних зусиль перемовників. Не варто про це забувати.

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Історія миколаївських бійців

Що відомо про 36 ОБМП 36-та окрема бригада морської піхоти імені Михайла Білинського сформована у 2015 році на основі військових частин, виведених з окупованого Криму. Базується у Миколаєві. Брала участь у російсько-українській війні на сході країни. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року бійці 36-ї бригади обороняли Миколаїв. Один із її підрозділів разом із бійцями полку "Азов" тримали оборону на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі. Нині морські піхотинці відвойовують українські території на Херсонщині.

Джерело: 36-та окрема бригада морської піхоти імені Михайла Білинського сформована у 2015 році на основі військових частин, виведених з окупованого Криму. Базується у Миколаєві. Брала участь у російсько-українській війні на сході країни. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року бійці 36-ї бригади обороняли Миколаїв. Один із її підрозділів разом із бійцями полку "Азов" тримали оборону на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі. Нині морські піхотинці відвойовують українські території на Херсонщині.Джерело: Інститут національної пам'яті

Також варто знати, що Михайло Білинський, на честь якого названо бригаду, наприкінці 1917 року був одним з організаторів морського міністерства Української народної держави – тобто міністр морських справ УНР. Під служби він неодноразово відзначився своїми бойовими заслугами та подвигами. Зокрема, Білинський брав участь у Другому зимовому поході української армії проти більшовиків.



Михайло Білинський / Фото з фейсбуку Українського інституту національної пам'яті

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