Возвращение из плена николаевских морпехов: они до последнего обороняли Мариуполь

Украина продолжает возвращать домой защитников "Азовстали". В частности, недавно приехали на Родину 14 морских пехотинцев, служащих в Николаевской отдельной бригаде.

В субботу, 29 октября, Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вернулось 52 человека из российского плена. Среди обменянных воинов были военнослужащие ВМС Вооруженных Сил нашего государства.

Читайте также Новое заседание Ставки Главнокомандующего: Зеленскому доложили о предстоящих действиях России

Бойцы до последнего обороняли Мариуполь

Известно, что 14 из 52 обмененных военных служат в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского. Николаевских бойцов встретили на территории нашего государства Герой Украины Евгений Бова и майор Алексей Булахов.

Я благодарен всем, кто занимался и продолжает заниматься вопросом обмена военнопленных. Это почти незаметное, но очень важное дело. И за каждым таким обменом в тени остаются титанические усилия многих людей. Всем вам от всего сердца я хочу поблагодарить за себя, за своих собратьев, которых уже освободили, и за тех, освобождение которых еще впереди,

– сказал подполковник Бова.

Также он подчеркнул, что за каждый обмен происходит в результате титанических усилий переговорщиков. Не стоит об этом забывать.

Николаевские морпехи дома: смотрите видео из твитера ВМС Украины

Защитники Мариуполя вернулись из плена: смотрите фотографии из фейсбука 36 ОБМП

История николаевских бойцов

Что известно о 36 ОБМП 36-я отдельная бригада морской пехоты имени Михаила Белинского сформирована в 2015 году на основе военных частей, выведенных из оккупированного Крыма. Базируется в Николаеве. Участвовала в российско-украинской войне на востоке страны. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 бойцы 36-й бригады обороняли Николаев. Одно из ее подразделений вместе с бойцами полка "Азов" держали оборону на "Азовстали" в окруженном Мариуполе. В настоящее время морские пехотинцы отвоевывают украинские территории в Херсонской области.

Источник: 36-я отдельная бригада морской пехоты имени Михаила Белинского сформирована в 2015 году на основе военных частей, выведенных из оккупированного Крыма. Базируется в Николаеве. Участвовала в российско-украинской войне на востоке страны. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 бойцы 36-й бригады обороняли Николаев. Одно из ее подразделений вместе с бойцами полка "Азов" держали оборону на "Азовстали" в окруженном Мариуполе. В настоящее время морские пехотинцы отвоевывают украинские территории в Херсонской области.Источник: Институт национальной памяти

Также стоит знать, что Михаил Белинский, в честь которого названа бригада, в конце 1917 года был одним из организаторов морского министерства Украинского народного государства – то есть министром морских дел УНР. Под службы он неоднократно отличился боевыми заслугами и подвигами. В частности, Белинский принимал участие во Втором зимнем походе украинской армии против большевиков.



Михаил Белинский / Фото из фейсбука Украинского института национальной памяти

Достойно внимания – Украина освободила несколько десятков азовцев из плена: смотрите видео