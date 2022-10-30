Зеленский рассказал, что во время заседания обсудили оперативную ситуацию на фронте. Кроме того, заслушали информацию о возможных будущих действиях оккупантов.

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Подробно остановились на вопросе обеспечения нашей армии боеприпасами и ремонта военной техники. В заключение подробно проанализировали шаги, уже предпринятые для защиты инфраструктурных и энергетических объектов. Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы,

– заявил Зеленский.

Участие в заседании приняли: Валерий Залужный, Андрей Ермак, Алексей Данилов, Александр Сырский и другие. Кроме того, присоединились Дмитрий Кулеба, Денис Монастырский, Михаил Федоров и Александр Кубраков.

Командующие войсками оперативных направлений доложили президенту об оперативной ситуации на фронте.

Данилов раскрыл детали заседания

Секретарь СНБО рассказал, что это было 27 заседания Ставки. Традиционно обсуждали самые главные в повестке дня вопросы.

В частности, говорилось о происходящем на Херсонском направлении. Среди тем была и ситуация в Беларуси. Замыслы врага – понятны. Необходимые решения будут приниматься. Деталей Данилов не раскрывал.

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