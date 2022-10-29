В Офисе президента сообщили, что в мессенджере Viber заработал канал Президента Украины Владимира Зеленского.

Важно На какие каналы подписаться в Viber, чтобы быть в курсе новостей

Зеленский в Viber: как найти страницу

Теперь граждане, которые пользуются именно мессенджером Viber, могут получать актуальные новости самым удобным для них способом. Украинцев призвали присоединяться. Там будут появляться обращения главы государства и главные новости с международного фронта.



Владимир Зеленский теперь в Viber / Скриншот

Найти страницу президента в мессенджере можно, перейдя по ссылке.

Также на официальный канал Зеленского можно подписаться, отсканировав QR-код:

У Владимира Зеленского в Viber только один канал

Отметим, что единственный официальный канал Зеленского в Viber – по ссылке выше. Если вы подписаны на другую страницу, призываем вас отписаться, поскольку это фейк.

Помните, никогда не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и не передавайте свои данные посторонним лицам. Часто мошенники выдают себя за известных лиц или организации.