230 наших – вдома: що відомо про найбільший обмін полоненими за весь час вторгнення Росії

Україна провела обмін полоненими. Він став наймасштабнішим від 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну агресію.

Україна повернула додому 230 своїх людей 3 січня. Знаковий обмін стався вперше з серпня 2023 року. Додому вдалося повернути як українських військових, так і цивільних.

Читайте також Захисники Маріуполя та Зміїного: хто ті герої, кого Україна повернула з полону

Що відомо про обмін

Відомо, що з російського полону вдалося врятувати 130 воїнів ЗСУ. Серед них є герої ТрО та ВМС. Також додому повернулися 55 бійців Нацгвардії, 33 співробітників Держприкордонслужби, 2 морських піхотинців 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 1 воїн танкового батальйону, 1 поліцейський, а також медикиня миколаївських морпіхів. Також вдалося врятувати захисників ЧАЕС, які потрапили у полон до окупантів ще у перші дні повномасштабної російсько-української війни та не були вдома майже 2 роки. Ще повернули в Україну 6 цивільних.

182 людини мали статуси військовополонених, які підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста. Тих героїв, які вважалися зниклими безвісти, теж повернули в Україну. Більшість врятованих з полону людей – це чоловіки. Відомо, що вдалося повернути додому 5 жінок.

Українські герої повернулися додому / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Як відреагував Зеленський

Володимир Зеленський під час традиційного щоденного звернення до українців заявив, що з російського полону вдалося повернути понад 200 наших воїнів та цивільних. Серед них є солдати, сержанти, офіцери ЗСУ, Нацгвардії, ВМС, ДПСУ. Президент зауважив, що частина врятованих з російського полону захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь".

Глава держави подякував всім, хто, попри всі труднощі, повертає українців додому. Зокрема, Кирилу Буданову, Андрію Єрмаку, Василю Малюку. Він запевнив, що країна зробить все задля повернення всіх наших людей з російського полону.

Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших,

– сказав український лідер.

Як пояснив президент, про декого з тих, кого вдалося повернути 3 січня в Україну, не було жодних відомостей. Ці герої вважалися зниклими безвісти. За його словами, це показує, як важливо зберігати надію.

Що сказав Буданов

Глава ГУР МО Кирило Буданов особисто приїхав, щоб зустріти наших людей. Під час спілкування з журналістами він заявив, що Україні нарешті через значний проміжок часу вдалося провести дуже складний обмін. За його словами, серед 230 врятованих людей виявилися абсолютно всі категорії наших захисників, навіть воїнів з острова Зміїний.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити,

– сказав головний український розвідник.

До слова, цю інформацію також підтвердив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який подякував ОАЕ за активну участь у реалізації обміну.



Буданов сфотографувався з нашими воїнами / Фото ГУР МО

Що розповів Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець теж приїхав особисто, щоб зустріти наших захисників. Під час спілкування з представниками ЗМІ він привітав українців із тим, що 2024 рік почався з позитивних новин. Він наголосив, що Україна завжди робила й робитиме все, щоб повернути всіх героїв та героїнь додому.

За його словами, над цим працює велика команда Координаційного штабу у повному складі. Також у процесі безпосередню участь беруть Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак.

Омбудсмен висловив надію на те, що невдовзі вдасться провести нові обміни. В етері телемарафону він заявив, що Україна не сидить просто так й постійно шукає способи повернути тих, хто перебуває у російському полоні.

Лубінець нагадав, що ми воюємо з Росією, яка є надзвичайно підступною, зокрема, у питанні ведення перемовин.

Ніхто не знає, коли вони (росіяни – 24 Канал) знову можуть обірвати цей процес повернення. Але те, що залежить від нас, від України, ми робимо абсолютно все. Повірте, ми точно не сидимо, не чекаємо. Ми шукаємо нових підходів, нових посередників і точно робитимемо все, щоб наші поверталися додому,

– сказав він.

Крім цього Лубінець розповів, як росіяни знущалися з українського полоненого, якого 3 січня вдалося повернути додому. Окупанти декілька разів відвозили його на обмін, а потім повертали та брехали, що Україна нібито від нього відмовилася. Насправді ж Москва жодного разу не погоджувала цього полоненого на обмін. Омбудсмен зафіксував це як фізичні та психологічні тортури над людиною.

Як відреагувала Держприкордонслужба

У ДПСУ повідомили, що 3 січня вдалося повернути з російського полону 33 українських прикордонників.

Сьогодні з російського полону повернулися 230 захисників, з них 38 – прикордонники. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими.

Серед звільнених – військовослужбовці Донецького, Харківського, Ізмаїльського – захисники острова Зміїний, Херсонського прикордонних загонів, а також воїни Маріупольського загону морської охорони, – мовиться у повідомленні.

Також відомство поділося зворушливими світлинами.

Українські прикордонники повернулися з російського полону / Фото ДПСУ