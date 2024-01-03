230 наших – дома: что известно о самом большом обмене пленными за все время вторжения России

Украина провела обмен пленными. Он стал самым масштабным с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию.

Украина вернула домой 230 своих людей 3 января. Знаковой обмен произошел впервые с августа 2023 года. Домой удалось вернуть как украинских военных, так и гражданских.

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Что известно об обмене

Известно, что из российского плена удалось спасти 130 воинов ВСУ. Среди них есть герои ТрО и ВМС. Также домой вернулись 55 бойцов Нацгвардии, 33 сотрудника Госпогранслужбы, 2 морских пехотинца 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, 1 воин танкового батальона, 1 полицейский, а также медикиня николаевских морпехов. Также удалось спасти защитников ЧАЭС, которые попали в плен к оккупантам еще в первые дни полномасштабной российско-украинской войны и не были дома почти два года. Еще вернули в Украину 6 гражданских.

182 человека имели статус военнопленных, которые подтвердил Международный комитет Красного Креста. Тех героев, которые считались пропавшими без вести, тоже вернули в Украину. Большинство спасенных из плена людей – это мужчины. Известно, что удалось вернуть домой 5 женщин.

Украинские герои вернулись домой / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Как отреагировал Зеленский

Владимир Зеленский во время традиционного ежедневного обращения к украинцам заявил, что из российского плена удалось вернуть более 200 наших воинов и гражданских. Среди них солдаты, сержанты, офицеры ВСУ, Нацгвардии, ВМС, ГПСУ. Президент отметил, что часть спасенных из российского плена защитников обороняла Мариуполь и "Азовсталь".

Глава государства поблагодарил всех, кто, несмотря на все трудности, возвращает украинцев домой. В частности, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Василия Малюка. Он заверил, что страна сделает все для возвращения всех наших людей из российского плена.

Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам. Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть наших… Всех наших,

– сказал украинский лидер.

Как пояснил президент, о некоторых из тех, кого удалось вернуть 3 января в Украину, не было никаких сведений. Эти герои считались пропавшими без вести. По его словам, это показывает, как важно сохранять надежду.

Что сказал Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов лично приехал, чтобы встретить наших людей. Во время общения с журналистами он заявил, что Украине наконец-то через значительный промежуток времени удалось провести очень сложный обмен. По его словам, среди 230 спасенных людей оказались абсолютно все категории наших защитников, даже воины с острова Змеиный.

Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также оказывала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать,

– сказал главный украинский разведчик.

К слову, эту информацию также подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными, который поблагодарил ОАЭ за активное участие в реализации обмена.



Буданов сфотографировался с нашими воинами / Фото ГУР МО

Что рассказал Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже приехал лично, чтобы встретить наших защитников. Во время общения с представителями СМИ он поздравил украинцев с тем, что 2024 год начался с положительных новостей. Он подчеркнул, что Украина всегда делала и будет делать все, чтобы вернуть всех героев и героинь домой.

По его словам, над этим работает большая команда Координационного штаба в полном составе. Также в процессе непосредственное участие принимают Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак.

Омбудсмен выразил надежду на то, что скоро удастся провести новые обмены. В эфире телемарафона он заявил, что Украина не сидит просто так и постоянно ищет способы вернуть тех, кто находится в плену.

Лубинец напомнил, что мы воюем с Россией, которая чрезвычайно коварна, в частности, в вопросе ведения переговоров.

Никто не знает, когда они (россияне – 24 Канал) снова могут оборвать этот процесс возвращения. Но то, что зависит от нас, от Украины, мы делаем все. Поверьте, мы точно не сидим, не ждем. Мы ищем новых подходов, новых посредников и будем делать все, чтобы наши возвращались домой,

– сказал он.

Кроме этого Лубинец рассказал, как россияне издевались над украинским пленником, которого 3 января удалось вернуть домой. Оккупанты несколько раз увозили его на обмен, а затем возвращали и врали, что Украина якобы от него отказалась. На самом же деле Москва ни разу не согласовывала этого пленника на обмен. Омбудсмен зафиксировал это как физическую и психологическую пытку над человеком.

Как отреагировала Госпогранслужба

В ГПСУ сообщили, что 3 января удалось вернуть из российского плена 33 украинских пограничника.

Сегодня из российского плена вернулись 230 защитников, из них 38 – пограничники. Это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными. Среди освобожденных – военнослужащие Донецкого, Харьковского, Измаильского – защитники острова Змеиный, Херсонского пограничных отрядов, а также воины Мариупольского отряда морской охраны,

– говорится в сообщении.

Также ведомство делось трогательными фотографиями.

Украинские пограничники вернулись из российского плена / Фото ГПСУ