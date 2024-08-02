ЗМІ розповіли, скільки років тривали перемовини про обмін в'язнями між Заходом та Росією
Джерело:Reuters
Перемовини між Заходом та США про великий обмін в'язнями тривали понад 2 роки. Тобто вони розпочали ще до затримання журналіста WSJ Евана Гершковича у березні 2023 року.
Джо Байден підтвердив, що Олексія Навального, який загинув у лютому 2024 року, також мали обміняти. Його соратник заявив, що Путін вбив опозиціонера "за декілька днів до звільнення".
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Що відомо про обмін в'язнями
Журналісти розповіли про підготовку до обміну, посилаючись на свої джерела.
Протягом декількох місяців після затримання американської баскетболістки Брітні Грінер у Росії в лютому 2022 року росіяни були готові до розмови,
– розповіли виданню американські посадовці.
За їхніми даними, Росія зверталась до Вашингтона з пропозицією обміняти Грінер та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, засудженого у Росії за шпигунство, в рамках угоди щодо звільнення російського кілера Вадима Красікова.
Проте в США цю пропозицію не вважали серйозною, адже Красікова у Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.
Далі про обмін домовлялись:
- на початку року радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся зі своїм німецьким колегою Єнсом Плетнером, щоб спробувати з'ясувати, як укласти угоду для звільнення Вілана. Так, у грудні 2022 року баскетболістку Брітні Грінер обміняли на торговця зброєю Віктора Бута;
- держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляв про обмін з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок в кулуарах зустрічі в Японії 17 квітня 2023 року. Тоді запропонували новий поворот – якщо німці звільнять Красікова, то отримають натомість російського опозиціонера Олексія Навального.
Проте у березні 2023 року Кремль затримав журналіста WSJ Евана Гершковича, у жовтні 2023 року – журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашову.
Після цього Вашингтон зробив Москві ще одну пропозицію щодо обміну, яка не включала Красікова. Вона була відхилена,
– розповів журналістам американський посадовець.
Далі 16 січня 2024 року президент США зателефонував Олафу Шольцу та запросив на зустріч в Білому домі, де питання в'язнів мало стати головним.
Тоді Вашингтон та Берлін досягли попередньої домовленості про угоду, що включала Красікова. Проте 16 лютого 2024 року в колонії помер Навальний і Штати втратили ту частину угоди, яка приваблювала німців.
Після цього перемовини про обмін продовжились, коли наприкінці квітня Байден надіслав Шольцу листа, в якому описав складну потенційну угоду. Далі:
- у червні – Олаф Шольц, схоже, погодився, що Німеччина звільнить Красікова, що дасть старт багатоетапному обміну ув'язненими;
- США передали цю пропозицію Росії й Кремль прискорив судові процеси над Гершковичем і Курмашовою;
- два тижні тому, тобто посеред липня, у Байдена отримали офіційне повідомлення, що Росія готова прийняти угоду.
Це (підготовка до обміну – 24 Канал) відбувалося навіть тоді, коли власне політичне майбутнє Байдена розвалювалося. Він зателефонував словенському прем'єр-міністру зі свого будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, щоб домовитися про останню частину угоди, за кілька годин до того, як 22 липня опублікував листа, в якому говорилося, що він не балотуватиметься на другий термін,
– розповів чиновник.
Так Захід отримав 16 людей, а Росія – 10, включно з Красіковим.