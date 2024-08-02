Їх повернули під час масштабного обміну між Заходом та Росією, який відбувся 1 серпня 2024 року. Джо Байден розповів, що Росія отримала 10 осіб, а Захід – 16, пише 24 Канал.

Дивіться також Борців за свободу обміняли на вбивць та шахраїв: ЗМІ розповіли про звільнених полонених

Як Байден та Гарріс зустріли обміняних

Під час трансляції Білого дому показали, що визволених співгромадян зустрічали на аеродромі:

  • президент Джо Байден,
  • віцепрезидентка Камала Гарріс,
  • родичі та колеги.

Як в США зустрічали визволених з Росії в'язнів: дивіться відео

Відомо, що обмін відбувався в Анкарі – столиці Туреччини. Саме звідти громадяни прибули в США. Зокрема, вдалось повернути:

  • журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича;
  • колишнього морпіха Пола Вілана;
  • журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву;
  • російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу.

Зустріч визволених з Росії громадян / скриншоти з відео та фото AР

Також з Росії на свободу визволили:

  • політика Ілля Яшина;
  • ексдепутатку міської думи Томська, екскоординаторку обласного штабу Навального Ксенію Фадєєву;
  • ексспівголову "Меморіалу" Олега Орлова;
  • екскоординаторку штабу Олексія Навального в Уфі Лілію Чанишеву;
  • художницю Олександру Скочиленко.