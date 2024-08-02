Їх повернули під час масштабного обміну між Заходом та Росією, який відбувся 1 серпня 2024 року. Джо Байден розповів, що Росія отримала 10 осіб, а Захід – 16, пише 24 Канал.

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Як Байден та Гарріс зустріли обміняних

Під час трансляції Білого дому показали, що визволених співгромадян зустрічали на аеродромі:

президент Джо Байден,

віцепрезидентка Камала Гарріс,

родичі та колеги.

Як в США зустрічали визволених з Росії в'язнів: дивіться відео

Відомо, що обмін відбувався в Анкарі – столиці Туреччини. Саме звідти громадяни прибули в США. Зокрема, вдалось повернути:

журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича;

колишнього морпіха Пола Вілана;

журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву;

російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу.

Зустріч визволених з Росії громадян / скриншоти з відео та фото AР

Також з Росії на свободу визволили: