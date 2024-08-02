Их вернули во время масштабного обмена между Западом и Россией, который состоялся 1 августа 2024 года. Джо Байден рассказал, что Россия получила 10 человек, а Запад – 16, пишет 24 Канал.

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Как Байден и Харрис встретили обменянных

Во время трансляции Белого дома показали, что освобожденных сограждан встречали на аэродроме:

президент Джо Байден,

вице-президент Камала Харрис,

родственники и коллеги.

Как в США встречали освобожденных из России заключенных: смотрите видео

Известно, что обмен происходил в Анкаре – столице Турции. Именно оттуда граждане прибыли в США. В частности, удалось вернуть:

журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича;

бывшего морпеха Пола Уилана;

журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву;

российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.

Встреча освобожденных из России граждан / скриншоты из видео и фото АР

Также из России на свободу освободили: