На Дніпропетровщині 6 серпня під обстріл FPV-дронів потрапив один із підрозділів ДТЕК. Унаслідок атаки загорілося енергообладнання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Які наслідки обстрілу підрозділу ДТЕК?

Уранці в середу, 6 серпня, один із підрозділів компанії ДТЕК у Дніпропетровській області потрапив під ворожий обстріл. Російські війська атакували область за допомогою FPV-дронів.

Унаслідок удару сталося займання енергообладнання. За попередньою інформацією, обійшлось без поранених. Пожежу ліквідовано.

На щастя, наші колеги не постраждали. ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого енергетики одразу взялись до роботи,

– додали у ДТЕК.

Що відомо про атаки на Дніпропетровщину?

Вночі 7 серпня внаслідок атаки БпЛА на Дніпропетровщину є постраждалі, займання адмінбудівлі та автівок. Також пошкоджено 8 житлових будинків. Атака була спрямована, зокрема на Павлоград та Кривий Ріг.

До слова, днями російські війська обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо дістали поранення. Серед загиблих 23-річний рятувальник.