22 серпня, 08:00
Їхнє життя забрала Росія: в Харкові попрощалися з родиною, яка загинула внаслідок ворожого удару

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Харкові попрощалися із родиною, яка загинула внаслідок російського удару 18 серпня.
  • Найменшій дитині було 1,5 року.

Російська армія 18 серпня цинічно вдарила по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок цього загинула ціла родина.

У четвер, 21 серпня, в Харкові попрощалися із родиною, життя якої забрали окупанти. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Ґвара медіа".

Що відомо про прощання з родиною з Харкова, що загинула внаслідок обстрілу?

Унаслідок ворожого російського обстрілу 18 серпня загинули ціла родина. Найменшій дитині було 1,5 року. 

  • донька Мія Серга – 1,5 року;
  • син Артем Морозов – 16 років;
  • мати Тетяна Морозова – 38 років;
  • батько Руслан Серга – 45 років;
  • бабуся Галина Чернишова – 57 років.

В четвер, 21 серпня, пройшло поховання родини. На прощання з сімʼєю прийшли десятки людей: родичі, знайомі, колеги та сусіди.

Атака по Харкову 18 серпня: головне

  • В понеділок, 18 серпня, російські дрони атакували Індустріальний район Харкова.
  • Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа у двох підʼїздах.
  • Загалом внаслідок обстрілу загинули 7 людей. Зокрема, загинула ціла родина. 