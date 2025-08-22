22 серпня, 08:00
Їхнє життя забрала Росія: в Харкові попрощалися з родиною, яка загинула внаслідок ворожого удару
Основні тези
- У Харкові попрощалися із родиною, яка загинула внаслідок російського удару 18 серпня.
- Найменшій дитині було 1,5 року.
Російська армія 18 серпня цинічно вдарила по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок цього загинула ціла родина.
У четвер, 21 серпня, в Харкові попрощалися із родиною, життя якої забрали окупанти. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Ґвара медіа".
Що відомо про прощання з родиною з Харкова, що загинула внаслідок обстрілу?
Унаслідок ворожого російського обстрілу 18 серпня загинули ціла родина. Найменшій дитині було 1,5 року.
- донька Мія Серга – 1,5 року;
- син Артем Морозов – 16 років;
- мати Тетяна Морозова – 38 років;
- батько Руслан Серга – 45 років;
- бабуся Галина Чернишова – 57 років.
В четвер, 21 серпня, пройшло поховання родини. На прощання з сімʼєю прийшли десятки людей: родичі, знайомі, колеги та сусіди.
Атака по Харкову 18 серпня: головне
- В понеділок, 18 серпня, російські дрони атакували Індустріальний район Харкова.
- Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа у двох підʼїздах.
- Загалом внаслідок обстрілу загинули 7 людей. Зокрема, загинула ціла родина.