У четвер, 21 серпня, в Харкові попрощалися із родиною, життя якої забрали окупанти. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Ґвара медіа".

Дивіться також Серед загиблих – двоє дітей: кількість постраждалих у Харкові зросла

Що відомо про прощання з родиною з Харкова, що загинула внаслідок обстрілу?

Унаслідок ворожого російського обстрілу 18 серпня загинули ціла родина. Найменшій дитині було 1,5 року.

донька Мія Серга – 1,5 року;

син Артем Морозов – 16 років;

мати Тетяна Морозова – 38 років;

батько Руслан Серга – 45 років;

бабуся Галина Чернишова – 57 років.

В четвер, 21 серпня, пройшло поховання родини. На прощання з сімʼєю прийшли десятки людей: родичі, знайомі, колеги та сусіди.

Дивіться також Влучання "Шахеда" в будинок, люди під завалами: що відомо про атаку на Харків 18 серпня

Атака по Харкову 18 серпня: головне