В четверг, 21 августа, в Харькове попрощались с семьей, жизнь которой забрали оккупанты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Гвара медиа".

Что известно о прощании с семьей из Харькова, погибшей в результате обстрела?

В результате вражеского российского обстрела 18 августа погибла целая семья. Самому маленькому ребенку было 1,5 года.

дочь Мия Серга – 1,5 года;

сын Артем Морозов – 16 лет;

мать Татьяна Морозова – 38 лет;

отец Руслан Серга – 45 лет;

бабушка Галина Чернышева – 57 лет.

В четверг, 21 августа, прошло погребение семьи. На прощание с семьей пришли десятки людей: родственники, знакомые, коллеги и соседи.

Атака по Харькову 18 августа: главное