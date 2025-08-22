В четверг, 21 августа, в Харькове попрощались с семьей, жизнь которой забрали оккупанты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Гвара медиа".
Смотрите также Среди погибших – двое детей: количество пострадавших в Харькове возросло
Что известно о прощании с семьей из Харькова, погибшей в результате обстрела?
В результате вражеского российского обстрела 18 августа погибла целая семья. Самому маленькому ребенку было 1,5 года.
- дочь Мия Серга – 1,5 года;
- сын Артем Морозов – 16 лет;
- мать Татьяна Морозова – 38 лет;
- отец Руслан Серга – 45 лет;
- бабушка Галина Чернышева – 57 лет.
В четверг, 21 августа, прошло погребение семьи. На прощание с семьей пришли десятки людей: родственники, знакомые, коллеги и соседи.
Смотрите также Попадание "Шахеда" в дом, люди под завалами: что известно об атаке на Харьков 18 августа
Атака по Харькову 18 августа: главное
- В понедельник, 18 августа, российские дроны атаковали Индустриальный район Харькова.
- Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. В результате попадания там вспыхнул пожар в двух подъездах.
- Всего в результате обстрела погибли 7 человек. В частности, погибла целая семья.