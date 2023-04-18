Окупанти обстріляли центр Херсона: багато поранених та є жертва
Джерело:Андрій Єрмак
Вдень 18 квітня російські загарбники цинічно обстріляли Херсон. Вони вдарили артилерією по центру міста.
На жаль, внаслідок обстрілу є багато постраждалих. Зараз їм надають усю необхідну допомогу.
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Що відомо про обстріл Херсона
Як повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли у Херсоні район центрального ринку. Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб.
Пораненим надають допомогу / фото Олександр Прокудін
Дуже багато постраждалих внаслідок обстрілу / фото Олександр Прокудін
Журналісти Суспільного зазначили, що внаслідок обстрілу також загинула одна людина. У головному павільйоні та кіосках вибило скло.
Юрій Соболевський заявив, що біля центрального ринку в Херсоні навіть близько немає військових цілей, тому він назвав це навмисним актом тероризму.
На жаль, є постраждалі. Їм зараз медики надають медичну допомогу, про їхній стан інформуватимемо пізніше. Бережіть себе та своїх близьких,
– написав Соболевський.
Внаслідок обстрілу є поранені / фото Дар’я Зарівна
Загиблий у Херсоні / фото Дар’я Зарівна
Кількість поранених зросла
Станом на 13:00 в ОВА повідомили, що кількість постраждалих через російський обстріл середмістя Херсона зросла до десяти: 1 людина загинула, 9 – поранені.
Наслідки обстрілу Херсона / фото Суспільне
Росіяни часто атакують Херсонщину
- Нагадаємо, що напередодні Великодня російська артилерія вдарила по одному з мікрорайонів Херсону. Окупанти забрали життя двох людей – матері та її дочки.
- Згодом виявилось, що під час обстрілу Херсона загинула сім'я спортивного лікаря Володимира Дудки. Його дружина та дочка отримали несумісні з життям травми.
- 13 квітня ворог поцілив в один із парків у Дніпровському районі міста Херсона. Через російський обстріл загинув цивільний чоловік.
- За минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон противник обстріляв 6 разів.
- До того ж російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Одна людина дістала поранення.