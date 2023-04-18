На жаль, внаслідок обстрілу є багато постраждалих. Зараз їм надають усю необхідну допомогу.

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Що відомо про обстріл Херсона

Як повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли у Херсоні район центрального ринку. Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб.

Журналісти Суспільного зазначили, що внаслідок обстрілу також загинула одна людина. У головному павільйоні та кіосках вибило скло.

Юрій Соболевський заявив, що біля центрального ринку в Херсоні навіть близько немає військових цілей, тому він назвав це навмисним актом тероризму.

На жаль, є постраждалі. Їм зараз медики надають медичну допомогу, про їхній стан інформуватимемо пізніше. Бережіть себе та своїх близьких,

– написав Соболевський.



Внаслідок обстрілу є поранені / фото Дар’я Зарівна



Загиблий у Херсоні / фото Дар’я Зарівна

Росіяни часто атакують Херсонщину