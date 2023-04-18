К сожалению, в результате обстрела есть много пострадавших. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
Важно Трагический канун Пасхи: в Херсоне российские оккупанты убили невинную мать и ее дочь
Что известно об обстреле Херсона
Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, россияне обстреляли в Херсоне район центрального рынка. В результате артобстрела пострадали 6 человек.
Раненым оказывают помощь / фото Александр Прокудин
Очень много пострадавших в результате обстрела / фото Александр Прокудин
Журналисты Суспильного отметили, что в результате обстрела также погиб один человек. В главном павильоне и киосках выбило стекло.
Юрий Соболевский заявил, что возле центрального рынка в Херсоне даже близко нет военных целей, поэтому он назвал это умышленным актом терроризма.
К сожалению, есть пострадавшие. Им сейчас медики оказывают медицинскую помощь, об их состоянии будем информировать позже. Берегите себя и своих близких,
– написал Соболевский.
В результате обстрела есть раненые / фото Дарья Заровна
Погибший в Херсоне / фото Дарья Заровна
Число раненых возросло
По состоянию на 13:00 в ОВА сообщили, что количество пострадавших из-за российских обстрелов центра Херсона возросло до десяти: 1 человек погиб, 9 – ранены.
Последствия обстрела Херсона / фото Суспильне
Россияне часто атакуют Херсонщину
- Напомним, что в канун Пасхи российская артиллерия ударила по одному из микрорайонов Херсона. Оккупанты унесли жизни двух людей – матери и ее дочери.
- Позже оказалось, что во время обстрела Херсона погибла семья спортивного врача Владимира Дудко. Его жена и дочь получили несовместимые с жизнью травмы.
- 13 апреля враг попал в один из парков в Днепровском районе Херсона. Из-за российских обстрелов погиб гражданский мужчина.
- За минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов, выпустив 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон противник обстрелял 6 раз.
- К тому же российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой громады и линию электропередач в Чернобаевской сельской громаде. Один человек получил ранение.