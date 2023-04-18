К сожалению, в результате обстрела есть много пострадавших. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

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Что известно об обстреле Херсона

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, россияне обстреляли в Херсоне район центрального рынка. В результате артобстрела пострадали 6 человек.



Раненым оказывают помощь / фото Александр Прокудин



Очень много пострадавших в результате обстрела / фото Александр Прокудин

Журналисты Суспильного отметили, что в результате обстрела также погиб один человек. В главном павильоне и киосках выбило стекло.

Юрий Соболевский заявил, что возле центрального рынка в Херсоне даже близко нет военных целей, поэтому он назвал это умышленным актом терроризма.

К сожалению, есть пострадавшие. Им сейчас медики оказывают медицинскую помощь, об их состоянии будем информировать позже. Берегите себя и своих близких,

– написал Соболевский.



В результате обстрела есть раненые / фото Дарья Заровна



Погибший в Херсоне / фото Дарья Заровна

Число раненых возросло

По состоянию на 13:00 в ОВА сообщили, что количество пострадавших из-за российских обстрелов центра Херсона возросло до десяти: 1 человек погиб, 9 – ранены.

Последствия обстрела Херсона / фото Суспильне

Россияне часто атакуют Херсонщину