К сожалению, в результате обстрела есть много пострадавших. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Важно Трагический канун Пасхи: в Херсоне российские оккупанты убили невинную мать и ее дочь

Что известно об обстреле Херсона

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, россияне обстреляли в Херсоне район центрального рынка. В результате артобстрела пострадали 6 человек.


Раненым оказывают помощь / фото Александр Прокудин


Очень много пострадавших в результате обстрела / фото Александр Прокудин

Журналисты Суспильного отметили, что в результате обстрела также погиб один человек. В главном павильоне и киосках выбило стекло.

Юрий Соболевский заявил, что возле центрального рынка в Херсоне даже близко нет военных целей, поэтому он назвал это умышленным актом терроризма.

К сожалению, есть пострадавшие. Им сейчас медики оказывают медицинскую помощь, об их состоянии будем информировать позже. Берегите себя и своих близких,
написал Соболевский.


В результате обстрела есть раненые / фото Дарья Заровна


Погибший в Херсоне / фото Дарья Заровна

Число раненых возросло

По состоянию на 13:00 в ОВА сообщили, что количество пострадавших из-за российских обстрелов центра Херсона возросло до десяти: 1 человек погиб, 9 – ранены.

Последствия обстрела Херсона / фото Суспильне

Россияне часто атакуют Херсонщину

  • Напомним, что в канун Пасхи российская артиллерия ударила по одному из микрорайонов Херсона. Оккупанты унесли жизни двух людей – матери и ее дочери.
  • Позже оказалось, что во время обстрела Херсона погибла семья спортивного врача Владимира Дудко. Его жена и дочь получили несовместимые с жизнью травмы.
  • 13 апреля враг попал в один из парков в Днепровском районе Херсона. Из-за российских обстрелов погиб гражданский мужчина.
  • За минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов, выпустив 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон противник обстрелял 6 раз.
  • К тому же российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой громады и линию электропередач в Чернобаевской сельской громаде. Один человек получил ранение.