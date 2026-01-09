У Києві є пошкодження критичної інфраструктури та перебої з електропостачанням і водою

Київ майже усю ніч 9 січня перебував під комбінованим повітряним ударом ворога. Російська армія використала проти столиці України багато БпЛА, крилаті ракети та балістичне озброєння.

Міська влада, зокрема мер Віталій Кличко, інформують про наслідки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Ракетна небезпека в Україні: Росія підняла у небо МіГ-31, зафіксовані пуски "Калібрів"

Що відомо про пошкодження критичної інфраструктури у Києві?

Десятки БпЛА, кілька хвиль "Калібрів" та низка балістичних ударів – це те, що довелося перетерпіти Києву вночі 9 січня. Унаслідок атаки, як відомо на 5 ранку, є пошкодження критичної інфраструктури.

Влада інформує, що у деяких районах міста фіксують перебої з електропостачанням та водою.

Також багато пошкоджень у житлових будинках:

Дарницький район – частково пошкоджений магазин та вікна 9-поверхового будинку, уламки БпЛА спричинили пожежі у двох житлових будинках та гаражах.

Деснянський район – БпЛА влучив у дах 18-поверхового житлового будинку, виникла пожежа. Інша пожежа сталася у 5-поверховому будинку, і ще в одній 5-поверхівці – задимлення. Пошкоджень зазнали торгівельний центр та санаторій.

Дніпровський район – уламки БпЛА спричинили пожежі у 16-поверховому та 9-поверховому житлових будинках. Вибух частково зруйнував дах 3-поверхового житлового будинку. І ще уламки впали на дитячий майданчик та біля трамвайного депо.

Печерський район – уламки БпЛА частково зруйнували фасад 9-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Також КМДА додає, що відсутнє опалення (або є на понижених параметрах) у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Які наслідки атаки ворога на Київську область?