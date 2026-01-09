В Киеве есть повреждения критической инфраструктуры и перебои с электроснабжением и водой

Киев почти всю ночь 9 января находился под комбинированным воздушным ударом врага. Российская армия использовала против столицы Украины много БпЛА, крылатые ракеты и баллистическое вооружение.

Городская власть, в частности мэр Виталий Кличко, информируют о последствиях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Ракетная опасность в Украине: Россия подняла в небо МиГ-31, зафиксированы пуски "Калибров"

Что известно о повреждении критической инфраструктуры в Киеве?

Десятки БпЛА, несколько волн "Калибров" и ряд баллистических ударов – это то, что пришлось перетерпеть Киеву ночью 9 января. В результате атаки, как известно на 5 утра, есть повреждения критической инфраструктуры.

Власти информируют, что в некоторых районах города фиксируют перебои с электроснабжением и водой.

Также много повреждений в жилых домах:

Дарницкий район – частично поврежден магазин и окна 9-этажного дома, обломки БпЛА вызвали пожары в двух жилых домах и гаражах.

Деснянский район – БпЛА попал в крышу 18-этажного жилого дома, возник пожар. Другой пожар произошел в 5-этажном доме, и еще в одной 5-этажке – задымление. Повреждения получили торговый центр и санаторий.

Днепровский район – обломки БпЛА вызвали пожары в 16-этажном и 9-этажном жилых домах. Взрыв частично разрушил крышу 3-этажного жилого дома. И еще обломки упали на детскую площадку и возле трамвайного депо.

Печерский район – обломки БпЛА частично разрушили фасад 9-этажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

Также КГГА добавляет, что отсутствует отопление (или есть на пониженных параметрах) в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

Какие последствия атаки врага на Киевскую область?