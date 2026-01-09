В Киеве есть повреждения критической инфраструктуры и перебои с электроснабжением и водой
- Киев подвергся комбинированному воздушному удару 9 января, что привело к повреждению критической инфраструктуры.
- А затем и к перебоям с электроснабжением, водой и обогревом во многих районах столицы.
Киев почти всю ночь 9 января находился под комбинированным воздушным ударом врага. Российская армия использовала против столицы Украины много БпЛА, крылатые ракеты и баллистическое вооружение.
Городская власть, в частности мэр Виталий Кличко, информируют о последствиях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно о повреждении критической инфраструктуры в Киеве?
Десятки БпЛА, несколько волн "Калибров" и ряд баллистических ударов – это то, что пришлось перетерпеть Киеву ночью 9 января. В результате атаки, как известно на 5 утра, есть повреждения критической инфраструктуры.
Власти информируют, что в некоторых районах города фиксируют перебои с электроснабжением и водой.
Также много повреждений в жилых домах:
Дарницкий район – частично поврежден магазин и окна 9-этажного дома, обломки БпЛА вызвали пожары в двух жилых домах и гаражах.
Деснянский район – БпЛА попал в крышу 18-этажного жилого дома, возник пожар. Другой пожар произошел в 5-этажном доме, и еще в одной 5-этажке – задымление. Повреждения получили торговый центр и санаторий.
Днепровский район – обломки БпЛА вызвали пожары в 16-этажном и 9-этажном жилых домах. Взрыв частично разрушил крышу 3-этажного жилого дома. И еще обломки упали на детскую площадку и возле трамвайного депо.
Печерский район – обломки БпЛА частично разрушили фасад 9-этажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.
Также КГГА добавляет, что отсутствует отопление (или есть на пониженных параметрах) в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.
Какие последствия атаки врага на Киевскую область?
- В Киевской области последствия є в 4 районах. В Вышгородском поврежден частный дом, в Обуховском разрушены складские помещения и частный дом, в Бориспольском – повреждения в двух частных домах.
- В Броварском районе были пожары в 3 частных домах, производственно-складском здании и гаражах. Там же из подвала дома после пожара спасли 3 взрослых и ребенка 5 лет. К сожалению, они получили отравление угарным газом, поэтому их госпитализировали.