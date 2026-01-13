Від обстрілу в Одесі постраждав відомий пляж "Ланжерон"

В Одесі від обстрілів постраждав відомий пляж "Ланжерон". Прямо на берег впав ворожий безпілотник.

Власники закладів приступили до ліквідації наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про удар дрона по пляжу "Ланжерон"?

Прямо на відомий пляж "Ланжерон" в Одесі впав ворожий безпілотник. Вибухова хвиля пошкодила кілька ресторанів, які були закриті на зимній сезон.

Уламки дрона роздидало по пляжу, виникла велика вирва.

Власники одного із закладів уже приступили до відновлення зруйнованої частини, де зберігалося літнє обладнання: робітники знімають профнастил, ушкоджений уламками.

Російський дрон впав на пляж "Ланжерон": дивіться відео

Наслідки атаки дрона на пляж "Ланжерон"

Цієї ночі Росія атакувала Одесу