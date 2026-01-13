От обстрела в Одессе пострадал известный пляж "Ланжерон"
- На пляж "Ланжерон" в Одессе упал вражеский беспилотник, повредив несколько ресторанов.
- Владельцы заведений приступили к ликвидации последствий атаки, в частности восстановлению разрушенных частей.
В Одессе от обстрелов пострадал известный пляж "Ланжерон". Прямо на берег упал вражеский беспилотник.
Владельцы заведений приступили к ликвидации последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно об ударе дрона по пляжу "Ланжерон"?
Прямо на известный пляж "Ланжерон" в Одессе упал вражеский беспилотник. Взрывная волна повредила несколько ресторанов, которые были закрыты на зимний сезон.
Обломки дрона разнесло по пляжу, возникла большая воронка.
Владельцы одного из заведений уже приступили к восстановлению разрушенной части, где хранилось летнее оборудование: рабочие снимают профнастил, поврежденный обломками.
Российский дрон упал на пляж "Ланжерон": смотрите видео
Последствия атаки дрона на пляж "Ланжерон"
Этой ночью Россия атаковала Одессу
В результате атаки дронов по Одессе повреждены жилые дома, школу, детский сад, больницу, фитнес-центр и гаражи с автомобилем. Есть пострадавшие люди, им оказывают медицинскую помощь.
ГСЧС привлекали 14 единиц техники и 65 спасателей.