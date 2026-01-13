Владельцы заведений приступили к ликвидации последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно об ударе дрона по пляжу "Ланжерон"?

Прямо на известный пляж "Ланжерон" в Одессе упал вражеский беспилотник. Взрывная волна повредила несколько ресторанов, которые были закрыты на зимний сезон.

Обломки дрона разнесло по пляжу, возникла большая воронка.

Владельцы одного из заведений уже приступили к восстановлению разрушенной части, где хранилось летнее оборудование: рабочие снимают профнастил, поврежденный обломками.

Российский дрон упал на пляж "Ланжерон": смотрите видео

Последствия атаки дрона на пляж "Ланжерон"

Этой ночью Россия атаковала Одессу