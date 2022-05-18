Обстріл окупантами колони авто з цивільними на Херсонщині: троє загиблих ще 6 травмовані

Російські військові розстріляли авто з цивільними поблизу села Давидів Брід, що на Херсонщині. Унаслідок цинічного вчинку росіян загинуло троє людей.

Окупанти накрили цивільних вогнем із "Градів"

Обстріл колони цивільних авто розслідує Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, 17 травня росіяни з "Градів" обстріляли колону авто поблизу села Давидів Брід.

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Повідомляється, що мирні люди намагались проїхати до Бериславського району Херсонської області. Унаслідок обстрілу щонайменше троє людей загинуло.

Ще 6 осіб отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості.

У Херсонській обласній прокуратурі заявили, що росіяни, напавши на цивільних, порушили норми міжнародного гуманітарного права. Повідомляється, що відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Росіяни понівечили автівки людей

Про обстріли колони авто, яка намагалася виїхати з Херсонщини, повідомляв депутат Ігор Йосипенко. За його інформацією, в колоні було щонайменше 100 автівок.

Йосипенко писав, що люди намагалися виїхати до Кривого Рогу. Та через обстріл частина машин пошкоджені.

Слід додати, що це не вперше збройні сили Росії розстріляли автомобілі цивільних на Херсонщині. 25 лютого російські окупанти обстріляли автомобіль під Херсоном, у якому перебували 3 людей. На щастя, вони вижили.

Схожий інцидент стався у селі Дар'ївка, де війська агресора обстріляли автівку. Унаслідок обстрілу авто згоріло й загинула водійка.

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