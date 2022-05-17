Про це повідомив депутат Херсонської міської ради Іван Бебко. Він зазначив, що ворожий снайпер вбив волонтера, коли той вивозив з окупації на авто 2 жінок та дітей.

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Вивозив людей з окупації

Депутат розповів, що за час окупації області Кушнір вивіз з Херсонщини десятки людей. Водночас, повертаючись, привозив тонни гуманітарної допомоги місцевим жителям із волонтерського складу в Миколаєві.

Між Херсоном і Миколаєвом російський снайпер, який гарно все бачив, пострілом в голову підступно вбив Антона Кушніра. Він їхав першим біля 13:00. У машині водій та 2 жінки, позаду їхав мікроавтобус наповнений людьми,

– розповів Бебко.

Волонтерив та наглядав за бізнесом

Як зазначив депутат, війна застала волонтера, коли той був у Києві. Тоді він вирішив, що негайно повернеться в Херсон, аби слідкувати за бізнесом та займатись волонтерством.

Бебко зазначив, що в Кушніра залишилась дружина в Херсоні. Крім того, четверо дітей, які зараз перебувають за кордоном.

Він збирався й цього разу повернутися до своєї дружини Людмили в Херсон,

– додав депутат.

Дуже любив свободу

Також Бебко зазначив, що Кушнір досі не зміг отримати українського громадянства, не зважаючи на те, що прожив в нашій державі тривалий час та створив разом з партнерами ціли низку підприємств, чим зробив вагомий внесок в економіку.

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Депутат впевнений, що Кушнір – справжній українець, дуже любив свободу, волю в ухваленні рішень та мріяв масштабно. Крім того, він вивчив українську мову та намагався нею спілкуватись протягом останнього року.

Ну, який з нього раб росіянець?

– зауважив Бебко.

Що відомо про Антона Кушніра

Народився у 1974 році у Росії в Хабаровському краю. Закінчив Хабаровський воєнний інститут прикордонних військ Росії.

Згодом приїхав в Україну в Нову Каховку. У 1999 році переїхав в Херсон, де до цього часу жив разом з сім'єю.

Займався бізнесом, втілював в життя різноманітні проєкти. З 2012 року очолював Volvo Херсон.

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