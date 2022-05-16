Боєць давав відсіч окупантам на Київщині

Загиблий герой був учасником АТО та ООС. Про це повідомляє 24 канал.

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Добронравов служив у 4-ій бригаді оперативного призначення. Після оборони Гостомеля воїн відправився до Києва. Разом з побратимами він зупинив російський військових, коли ті намагалися просуватися по Повітрофлотському проспекті.

Капітан загинув у бою 12 березня у Вишгородському районі на Київщині. Про це стало відомо лише 16 травня.

У захисника України залишилися дружина та двоє дітей.

Зверніть увагу! Церемонія прощання з героєм відбудеться о 12 годині дня 18 травня на Байковому кладовищі. Після кремації бійця поховають у Києві на Білому кладовищі.

Останні втрати серед наших захисників

8 травня у боях на Донеччині своє життя за Україну віддав 49-річний лідер дніпровських велосипедистів Максим Семенов. Відомо, що воїн загинув наступного дня після свого дня народження. У нього залишилися дружина та 2 дітей.

Українська модель Христина Пономар поділилася страшною звісткою – російська армія забрала життя її брата. Модель опублікувала фотографію усміхненого та веселого чоловіка у військовій формі. Свій допис в інстаграмі Христина написала англійською мовою, аби про її втрату дізнався весь світ.

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Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя Сергія Добронравова. Слава Україні! Героям Слава!

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