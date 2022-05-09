Чоловік вступив до Українського іноземного легіону і під Харковом був обстріляний артилерією.
Важливо "Вірив у те, за що воювала Україна": на війні проти Росії загинув американець
Волонтер, який служив разом з Роном у тому ж підрозділі, повідомив, що той загинув одразу після обстрілу.
Він ніколи не шкодував про своє рішення. Він був щасливий і відчував, що він був у правильному місці. Його командир сказав: "Він загинув героєм",
– сказала донька загиблого.
За словами речника МЗС країни, жодних повідомлень від української влади поки що не надходило.
Як іноземці воюють за Україну
За даними De Telegraaf, у середині березня на території України перебували приблизно 70 громадян Нідерландів, які вирішили взяти участь у війні.
Раніше було відомо про загибель щонайменше 15 іноземних громадян, які пішли воювати за Україну. Вони були з Грузії та Білорусі, а 29 квітня стало відомо про загибель громадянина Великої Британії Скотта Сіблі, який воював в іноземному легіоні, створеному з ініціативи президента України Володимира Зеленського.
Додамо, що в Україні раніше запровадили безвіз для всіх іноземців, які готові вступити до Інтернаціонального легіону. Бажання воювати за незалежність нашої країни висловили добровольці з Польщі, Нідерландів, Швеції, Данії, Великої Британії, Латвії, Литви та багатьох інших країн. Зокрема, за даними посольства України в США, заявки на вступ до легіону подали понад 3 тисячі американців (станом на 8 березня).
Щоб приїхати до України і воювати пліч-о-пліч з українськими воїнами, іноземцям потрібно:
- звернутися до посольства України у вашій державі з наміром долучитися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України,
- уточнити, які документи потрібно мати і написати заяву на вступ до територіальної оборони Збройних Сил України.
Після прибуття до України ви зможете підписати контракт і вирушити на боротьбу з російськими окупантами.
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