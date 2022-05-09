Чоловік вступив до Українського іноземного легіону і під Харковом був обстріляний артилерією.

Важливо "Вірив у те, за що воювала Україна": на війні проти Росії загинув американець

Волонтер, який служив разом з Роном у тому ж підрозділі, повідомив, що той загинув одразу після обстрілу.

Він ніколи не шкодував про своє рішення. Він був щасливий і відчував, що він був у правильному місці. Його командир сказав: "Він загинув героєм",

– сказала донька загиблого.

За словами речника МЗС країни, жодних повідомлень від української влади поки що не надходило.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині загиблого. Безмежна вдячність та вічна слава герою!

Як іноземці воюють за Україну

За даними De Telegraaf, у середині березня на території України перебували приблизно 70 громадян Нідерландів, які вирішили взяти участь у війні.

Раніше було відомо про загибель щонайменше 15 іноземних громадян, які пішли воювати за Україну. Вони були з Грузії та Білорусі, а 29 квітня стало відомо про загибель громадянина Великої Британії Скотта Сіблі, який воював в іноземному легіоні, створеному з ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Додамо, що в Україні раніше запровадили безвіз для всіх іноземців, які готові вступити до Інтернаціонального легіону. Бажання воювати за незалежність нашої країни висловили добровольці з Польщі, Нідерландів, Швеції, Данії, Великої Британії, Латвії, Литви та багатьох інших країн. Зокрема, за даними посольства України в США, заявки на вступ до легіону подали понад 3 тисячі американців (станом на 8 березня).

Щоб приїхати до України і воювати пліч-о-пліч з українськими воїнами, іноземцям потрібно:

звернутися до посольства України у вашій державі з наміром долучитися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України,

уточнити, які документи потрібно мати і написати заяву на вступ до територіальної оборони Збройних Сил України.

Після прибуття до України ви зможете підписати контракт і вирушити на боротьбу з російськими окупантами.