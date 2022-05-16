Цифри не є остаточними, оскільки триває підрахунок в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 16 травня.

Зверніть увагу Наступ росіян у районі Ізюма та 20-та Чорнобаївка: основне за 82 день війни

Станом на ранок 16 травня 2022 року більше ніж 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 421 поранено,

– мовиться в повідомленні.

Стало відомо, що 8 березня внаслідок ворожого авіаудару по Маріуполю загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріли загинув 16-річний підліток.

Кількість поранених зросла на одного. 14 травня внаслідок обстрілу ворогом села Леб'яже Чугуївського району Харківської області зазнав поранення 15-річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 140;

Київській – 116;

Харківській – 100;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 48;

Луганській – 45;

Миколаївській – 44;

Запорізькій – 28;

Сумській – 17;

Києві – 16;

Житомирській – 15.

Через бомбардування та обстріли українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти, серед них – 144 зруйновані повністю.

Ситуація на фронті 16 травня: дані Генштабу

Основні зусилля російські окупанти зосередили на Донецькому напрямку.

На Слобожанському напрямку російські окупанти намагаються стримати підрозділи ЗСУ та веде підготовку наступу в районі Ізюма.

На Волинському, Поліському, Слов'янському, на Сєвєродонецькому, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках противник активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку загарбники посилили контроль на українсько-російському кордоні в Брянській та Курській областях. Існує загроза ракетних ударів з Росії на зазначеному напрямку.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога спрямовані на утримання зайнятих позицій.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступати. На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

У Маріуполі ворог завдає масові артилерійські та авіаційні удари. Найбільше обстрілює завод "Азовсталь".

Зверніть увагу – Батальйон ТрО вийшов на кордон Харківщини: відео