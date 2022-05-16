Цифры не являются окончательными, поскольку идет подсчет в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 16 мая.

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По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены,

– говорится в сообщении.

Стало известно, что 8 марта в результате вражеского авиаудара по Мариуполю погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрелов погиб 16-летний подросток.

Количество раненых выросло на одного. 14 мая в результате обстрела врагом села Лебяжье Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 140;

Киевской – 116;

Харьковской – 100;

Черниговской – 68;

Херсонской – 48;

Луганской – 45;

Николаевской – 44;

Запорожской – 28;

Сумской – 17;

Киеве – 16;

Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений, среди них – 144 разрушены полностью.

Ситуация на фронте 16 мая: данные Генштаба

Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются сдержать подразделения ВСУ и ведут подготовку наступления в районе Изюма.

На Волынском, Полесском, Славянском, Северодонецком, Новопавловском и Южнобужском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Северском направлении захватчики ужесточили контроль на украинско-российской границе в Брянской и Курской областях. Есть угроза ракетных ударов из России на указанном направлении.

На Харьковском направлении основные усилия противника направлены на удержание занятых позиций.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает наступать. На Авдеевском направлении враг отошел на ранее занятые позиции.

В Мариуполе враг наносит массовые артиллерийские и авиационные удары. Больше всего обстреливает завод "Азовсталь".

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